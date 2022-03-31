В Букулты запретили поднимать флаг Украины на мачту - дума объясняет ситуацию

"Жители Букулты хотят поднять на мачту самоуправления флаг Украины, рядом с флагами Латвии. Флаг был приобретен за свои денежные средства, а Ропажская краевая дума запрещает это, обосновывая это решением депутатов - на территории самоуправления, за исключением здания думы, это запрещено делать, если только это не является частной землей", - на писал порталу TVNET местный житель.

Портал TVNET связался с представителями Ропажской краевой думы, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию.

Флаговая мачта в Букулты ФОТО: TVNET aculiecinieks

"Чтобы выразить поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, самоуправление Ропажского края у своих зданий и управлений разместило украинские флаги", - отметил представитель самоуправления Ропажского края Мартиньш Позняк. Он сообщил, что на территориях волостей Ропажского края есть места, которые предусмотрены для нескольких флагов - не только Латвии, но и края и волости.

Как объяснил Позняк, на пустые мачты планируется поднять флаг края.

"Символика нашего края еще на стадии разработки, и поэтому многие мачты ждут своих новых флагов", - пояснил представитель самоуправления.

"Руководитель территориального управления Гаркалнской волости Лаурис Лиелбардис призывает жителей с пониманием относиться к этой ситуации", - сказал Позняк.