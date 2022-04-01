Российские школьники написали донос на свою учительницу. Она рассказала о войне с Украиной

Аудиозапись беседы опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, две ученицы 8 класса разговаривали с учительницей английского Ириной Ген из училища олимпийского резерва. Разговор произошел 18 марта. Ирине Ген 55 лет, более 20 из них она работает в школе.

Ученицы спросили учительницу, почему они не поедут на соревнования в Европу - одна из них занимались карате, другая - плаванием. Обе планировали выступить на чемпионате, однако поездку отменили.

"Школьница: - Россию же не допустили на соревнования Европы, ее отменили.

Учительница: - Я считаю, что это правильно.

- Почему?

- Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще-то суверенное государство, там суверенное правительство.

- Но мы же не знаем всех тонкостей.

- Вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете.

- Никто не знает.

- Я смотрю 100, 200 разных независимых источников. А вы ни одного источника не посмотрели… У нас тоталитарный режим. Любое инакомыслие считается мыслепреступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас отъеду (…) на 15 лет. Конечно, это неправильно, вы тут не причем. Я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея. Мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а куда деваться? А когда ты хотела в Чехию-то поехать?

- В июне должна она была быть.

- Нет, к июню ничего не поменяется, моя хорошая. Ну, в ЛНР поедешь, там карате. В ДНР поедешь."

Кто-то из школьников записал речь учительницы на диктофон и отправил в правоохранительные органы. 30 марта Ирину задержали, она дала признательные показания. На женщину завели дело по статье о "фейках про Вооруженные силы РФ", которая появилась после начала вторжения России в Украину. По статье, женщине может грозить штраф до пяти миллионов рублей (примерно 55 тыс. евро) или до 10 лет тюрьмы.