Украина: российские войска перед уходом ограбили Чернобыльскую АЭС

"Утром имели место незначительные перемещения [оккупантов]. Стала уезжать техника, находившаяся на территории ЧАЭС. После того, как часть техники уехала, старший из них (..) предложил составить акт и пригрозил, что если этого не произойдет, они увезут наших сотрудников в Беларусь. Фактически, акт был подписан силой", - рассказал Крамаренко.

Ранее сообщалось, что россияне подписали документ, подтверждающий передачу АЭС и что администрация станции не имеет претензий к российским военнослужащим, которые "охраняли" объект.

"Получается, что оккупанты "охраняли" станцию ​​более пяти недель и даже так хорошо, что претензий нет", - говорится в сообщении украинской атомной компании "Энергоатом" в Telegram.

Крамаренко заявил, что с момента подписания акта оккупанты занимались мародерством.

"Стали выносить ценные вещи, складывали на технику которая еще оставалось на ЧАЭС. В это время работники находились на своих рабочих местах и ​​им не разрешалось покидать диспетчерские и кабинеты. Они (российские солдаты) похитили еще и менее ценные вещи - компьютеры, кофейные автоматы, чайники, какие-то контейнеры, погрузили в свои машины и увезли", - отметил глава госагентства.

В настоящее время на Чернобыльской АЭС работает 59 человек.

Покинув Чернобыльскую АЭС, российские войска взяли с собой бойцов Национальной гвардии Украины, которые находились в плену с момента захвата АЭС 24 февраля.