🍲 Овощной сырный суп с жареным чесночным багетом на скорую руку

- смесь замороженных овощей; - 2 банки турецкого гороха; - 1 пачка плавленого сыра; - 3 кубика куриного бульона с укропом и петрушкой Gallina Blanca; - 1,5 л воды; - 3 лавровых листа; - нарезанная петрушка для подачи; - замороженный багет с чесноком.

Достаньте багет из морозилки и разморозьте в течение 20-30 минут. Тем временем можно приготовить суп.

Налейте в кастрюлю кипяток, растворите в нем кубики куриного бульона.

Gallina Blanka ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Добавьте лавровый лист, душистый перец и подогрейте. Когда бульон начнет кипеть, добавьте турецкий горох со всей жидкостью и замороженные овощи.

Суп ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Варите, пока овощи не станут мягкими. В готовый суп добавьте плавленый сыр, дайте ему расплавиться.

Багет необходимо завернуть в фольгу, положить на решетку и, время от времени переворачивая, готовить, пока он не подрумянится.

Чесночный багет ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Готовый суп разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью и подайте с ломтиками чесночного багета.

Приятного аппетита!

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