🍲 Овощной сырный суп с жареным чесночным багетом на скорую руку

- смесь замороженных овощей;
- 2 банки турецкого гороха;
- 1 пачка плавленого сыра;
- 3 кубика куриного бульона с укропом и петрушкой Gallina Blanca;
- 1,5 л воды;
- 3 лавровых листа;
- нарезанная петрушка для подачи;
- замороженный багет с чесноком.
Достаньте багет из морозилки и разморозьте в течение 20-30 минут. Тем временем можно приготовить суп.
Налейте в кастрюлю кипяток, растворите в нем кубики куриного бульона.
Добавьте лавровый лист, душистый перец и подогрейте. Когда бульон начнет кипеть, добавьте турецкий горох со всей жидкостью и замороженные овощи.
Варите, пока овощи не станут мягкими. В готовый суп добавьте плавленый сыр, дайте ему расплавиться.
Багет необходимо завернуть в фольгу, положить на решетку и, время от времени переворачивая, готовить, пока он не подрумянится.
Готовый суп разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью и подайте с ломтиками чесночного багета.
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