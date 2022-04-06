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🍲 Овощной сырный суп с жареным чесночным багетом на скорую руку

Овощной сырный суп с жареным чесночным багетом на скорую руку ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Этот суп станет настоящим спасением в дни, когда нет ни желания, ни времени долго находиться на кухне. В программе "Знаменитости на углях" это блюдо попробовала приготовить популярный латвийский тиктокер Элина Пакалне (экс-Latvian Sisters). 

Ингредиенты:

- смесь замороженных овощей;

- 2 банки турецкого гороха;

- 1 пачка плавленого сыра;

- 3 кубика куриного бульона с укропом и петрушкой Gallina Blanca;

- 1,5 л воды;

- 3 лавровых листа;

- нарезанная петрушка для подачи;

- замороженный багет с чесноком.

Приготовление:

Достаньте багет из морозилки и разморозьте в течение 20-30 минут. Тем временем можно приготовить суп.

Налейте в кастрюлю кипяток, растворите в нем кубики куриного бульона.

Gallina Blanka ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Добавьте лавровый лист, душистый перец и подогрейте. Когда бульон начнет кипеть, добавьте турецкий горох со всей жидкостью и замороженные овощи.

Суп ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Варите, пока овощи не станут мягкими. В готовый суп добавьте плавленый сыр, дайте ему расплавиться.

Багет необходимо завернуть в фольгу, положить на решетку и, время от времени переворачивая, готовить, пока он не подрумянится.

Чесночный багет ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Готовый суп разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью и подайте с ломтиками чесночного багета.

Приятного аппетита!

Галерея: Элина Пакалне в шоу "Знаменитости на углях"

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