Кариньш о ситуации в Латвии: "Мы научимся жить экономнее"
Премьер-министр Кришьянис Кариньш убежден в способности Латвии адаптироваться к новым условиям, возникшим в связи с вторжением России на Украину.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш убежден в способности Латвии адаптироваться к новым условиям, возникшим в связи с вторжением России на Украину.
В передаче TV24 "Неделя. Post scriptum" он заявил, что пришел момент, когда нужно приспосабливаться к новой ситуации с перестройкой путей доставки и введением санкций, что вносит перемены в жизнь предпринимателей и других членов общества.
При этом Кариньш подчеркнул, что рост стоимости жизни - это самая низкая цена, которую может заплатить латвийское общество, учитывая, что Украина теряет жизни в войне против России.
"Это малость, которую нам приходится тереть... Извините, но я не могу, глядя в глаза украинцам, сказать, что нам тяжело. Нам не тяжело. У нас неудобства, у нас колебания, но все упорядочится. Найдутся рынки, сырье.
Мы научимся жить экономнее, будем развивать ветряные электростанции, научимся производить электроэнергию из других источников", - сказал премьер-министр.
Он также отметил, что после этого кризиса Латвия и Европа станут сильнее, учитывая будущую независимость от России. И когда мы будем полностью независимы от России, мы сможем терпеливо ожидать перемен в этой стране, добавил Кариньш.
По его словам, предприятиям, которые не смогут за это время переориентировать свою деятельность из России, скорее всего, придется прекратить свое существование.
Поддержка также будет доступна компаниям, желающим переориентировать свою деятельность.
"Тяжело будет только тем, кто не видит, что может быть иначе", - сказал премьер.
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