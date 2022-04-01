Кариньш о ситуации в Латвии: "Мы научимся жить экономнее"

В передаче TV24 "Неделя. Post scriptum" он заявил, что пришел момент, когда нужно приспосабливаться к новой ситуации с перестройкой путей доставки и введением санкций, что вносит перемены в жизнь предпринимателей и других членов общества.

При этом Кариньш подчеркнул, что рост стоимости жизни - это самая низкая цена, которую может заплатить латвийское общество, учитывая, что Украина теряет жизни в войне против России.

"Это малость, которую нам приходится тереть... Извините, но я не могу, глядя в глаза украинцам, сказать, что нам тяжело. Нам не тяжело. У нас неудобства, у нас колебания, но все упорядочится. Найдутся рынки, сырье.

Мы научимся жить экономнее, будем развивать ветряные электростанции, научимся производить электроэнергию из других источников", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что после этого кризиса Латвия и Европа станут сильнее, учитывая будущую независимость от России. И когда мы будем полностью независимы от России, мы сможем терпеливо ожидать перемен в этой стране, добавил Кариньш.

По его словам, предприятиям, которые не смогут за это время переориентировать свою деятельность из России, скорее всего, придется прекратить свое существование.

Работники, потерявшие работу в этих обстоятельствах, должны будут найти новые возможности трудоустройства, и программы переквалификации уже действуют.

Поддержка также будет доступна компаниям, желающим переориентировать свою деятельность.

"Тяжело будет только тем, кто не видит, что может быть иначе", - сказал премьер.