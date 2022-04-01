В Гулбенском крае усыпили медведя: Виноваты люди

Медведь был убит в соответствии с планом мероприятий, утвержденным межведомственной экспертной группой.

Этой весной медведь впервые был замечен на обочине возле волости Леясциемс в Гулбенском крае, позже он перебрался на обочину Смилтене-Гулбене, где быстро стал достопримечательностью для водителей, которые "расплачивались" различными продуктами.

По словам Эзерини, и ушная бирка, и образцы ДНК показали, что это был один из двух медведей, которых прошлой осенью отделили и переселили в более отдаленные лесные массивы, чтобы предотвратить неподобающее поведение медведей, а именно, слишком близко подбираться к домам и искать пищу.

Такое неадекватное поведение специалисты объяснили возможным самовольным разведением медведей в рамках одной фермы и последующим выпуском их на волю.

Поскольку обоим медведям было меньше двух лет, ведущие специалисты Латвии, посоветовавшись с экспертами из других стран, допускали возможность того, что после зимней спячки их храбрость может снизиться, и они будут испытывать больший страх перед человеком. Таким образом, существовала вероятность того, что медведи смогут приобрести навыки самостоятельного выживания, находя пищу в лесу, а не на фермах людей.

Как сообщила директор Департамента охраны природы DAP Гита Строде, что, к сожалению, судьбу этого медведя решила та часть общества, которая, игнорируя предупреждения и рекомендации специалистов, а также подвергая опасности здоровье и безопасность себя и других людей, приносила морковь, яблоки, даже чипсы и конфеты к медведю. Медведь оказался заложником ситуации.

«Меня неприятно удивляет, что нашлись даже люди, которые умышленно провоцировали медведя на агрессивное поведение.

И в то же время мне очень грустно, потому что я знаю, сколько работы было проделано коллегами, неправительственными организациями и другими учреждениям и органами, чтобы дать возможность животному адаптироваться к живой природе. К сожалению, краткосрочное мышление части латвийского общества заставляет нас выбирать дешевую популярность в социальных сетях, забывая о том, что мы должны взять на себя ответственность за тех кого приручили.

Сытый медведь - это одомашненный медведь. Однако ни один из кормильцев не хочет и не может брать на себя ответственность", - говорит Строде.

В результате безрассудного кормления человеком медведь утратил какие-либо навыки выживания в дикой природе, не боялся ни техногенного шума, ни машин.

Таким образом, существовала прямая угроза общественной безопасности, а именно то, что животное могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия или уйти в поисках пищи не только на подворья, но и в густонаселенные районы, где жертвами могли стать дети и пожилые люди, поясняют эксперты.

Андрей Свиланс, генеральный директор DAP, отмечает, что в своей ежедневной работе DAP сталкивается с экземплярами различных других видов – оленей, лисиц, аистов, северных оленей – которые были выведены людьми и выпущены в дикую природу после того, как животное стало обузой. Так создается опасное оружие - природный инстинкт животного, отсутствие независимости и восприятия себя как дикого животного в итоге оборачивается против своего опекуна или других людей. Так Свиланс комментирует первопричины ситуации, добавляя, что "дикие животные не могут стать домашними животными".

Данные национального мониторинга биоразнообразия показывают, что в последние годы численность медведей во всей балтийской популяции увеличивается, а это означает, что в Латвию проникает все больше медведей, и некоторые из них живут здесь. В прошлом основной причиной упадка и исчезновения медведей была охота. Поскольку в настоящее время охота на медведей в Латвии запрещена, популяция медведей восстанавливается. По текущим данным мониторинга, в Латвии в дикой природе обитает около 60 медведей.