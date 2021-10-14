Эпопея с медведями в Смилтене: в среду до поздней ночи проходила операция по их поимке

Ранее специалисты пытались спугнуть животных и загнать глубже в лес, однако они все равно стали возвращаться, перебравшись из окрестностей Валки в Смилтенский край.

В операции принимали участие ряд экспертов - специалист из Эстонии, у которого есть опыт в усыплении медведя, охотники и специалисты Управления охраны природы, а также ветеринар из Рижского зоопарка.

Однако операция не увенчалась успехом и медведей поймать не удалось. Из знаменитого "косолапого дуэта" в местах поисков показался лишь один осторожный медведь, но и он сам быстро удрал.

Ранее сообщалось, что в Валкском крае две медвежьи семьи запугивали жителей. Больше всего головной боли доставляют именно два медведя-подростка. Малыши, похоже, рано остались без матери и так и не освоили до конца навыки добывания пропитания, именно поэтому они отправляются за пищей к домам людей.

"Медведи бродят по дворам, заглядывают в окна, что подтверждают отпечатки лап на стеклах, царапают стены, не боятся автомобилей и пугают местных жителей.

То, что медведи пытались проникнуть в помещения, уже указывает на то, что речь идет о реальной угрозе людям, и это нельзя игнорировать", - ранее заявила Гита Строде, директор Департамента охраны природы.