В Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину". Прибыл Бусулис
В воскресенье, 3 апреля, в Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину" и концерт в поддержку Украины.
В воскресенье, 3 апреля, в Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину" и концерт в поддержку Украины.
Автор идеи этого мероприятия Гиртс Калниньш заявил LETA, что, по его подсчетам, участие в нем приняли около 700 человек. По наблюдениям новостного агентства, мероприятие прошло в доброжелательной атмосфере без эксцессов.
Начало шествия было назначено на 15:30. Маршрут шествия - от железнодорожного вокзала по ул. Ригас до площади Виенибас, где ко всем участникам обратились "известные в Латгале патриоты Латвии".
Организаторы говорят, что война в Украине заставила всех задуматься о важных ценностях - сердечной мудрости, понимании, уважении и соучастии. Инициатор мероприятия Гиртс Калниньш сказал, что надо напомнить, что единство нации, плечо поддержки своим здесь, в Латвии, - не менее важная задача.
"В Риге мы уже выразили свою позицию, и сейчас настало время быть во втором крупнейшем городе Латвии, поэтому встречаемся в воскресенье в Даугавпилсе. Мы готовы организовать мероприятия по поддержке вместе с другими городами Латвии", - сказал Калниньш.
После шествия, в 17:00, в Даугавпилсском Дворце культуры начался концерт.
В сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, во время мероприятия собирали пожертвования на поддержку Украины - можно было производить наличные пожертвования в коробочки Ziedot.lv, а также людей призвали звонить на номер пожертвований 9000 6086.
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