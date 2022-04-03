В Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину". Прибыл Бусулис

Автор идеи этого мероприятия Гиртс Калниньш заявил LETA, что, по его подсчетам, участие в нем приняли около 700 человек. По наблюдениям новостного агентства, мероприятие прошло в доброжелательной атмосфере без эксцессов.

Начало шествия было назначено на 15:30. Маршрут шествия - от железнодорожного вокзала по ул. Ригас до площади Виенибас, где ко всем участникам обратились "известные в Латгале патриоты Латвии".

В Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину" ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Организаторы говорят, что война в Украине заставила всех задуматься о важных ценностях - сердечной мудрости, понимании, уважении и соучастии. Инициатор мероприятия Гиртс Калниньш сказал, что надо напомнить, что единство нации, плечо поддержки своим здесь, в Латвии, - не менее важная задача.

"В Риге мы уже выразили свою позицию, и сейчас настало время быть во втором крупнейшем городе Латвии, поэтому встречаемся в воскресенье в Даугавпилсе. Мы готовы организовать мероприятия по поддержке вместе с другими городами Латвии", - сказал Калниньш.

"Если после баррикад 1991 года нам не удалось создать единую латвийскую нацию, то на этот раз мы не можем себе позволить не использовать эту возможность", - добавил активист.

После шествия, в 17:00, в Даугавпилсском Дворце культуры начался концерт.

В Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину" ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, во время мероприятия собирали пожертвования на поддержку Украины - можно было производить наличные пожертвования в коробочки Ziedot.lv, а также людей призвали звонить на номер пожертвований 9000 6086.

В Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину" ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину" ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе прошло шествие "Латвия поддерживает Украину" ФОТО: Ivars Soikāns/LETA