Серия взрывов в Одессе: хроника событий

В 4:25 в Одессе была объявлена воздушная тревога.

Около 6:20 утра стали поступать сообщения о взрывах.

"Сильные взрывы в центре Одессы прямо сейчас", - написала находившаяся в городе журналистка издания Washington Post Изабель Хуршудян.

Позже, однако, она удалила свой пост.

Telegram-канал "Одесса сейчас" опубликовал фото двух взрывов и уточнил, что "по понятным причинам" (чтобы помешать наводить новые удары) не может указать, где именно они произошли.

О взрывах пишут и другие пользователи соцсетей.

Как в первый день. Звуки сильнейших взрывов, когда трясутся стёкла, стены и все твои внутренности ( — Liza (@lizunsosun) April 3, 2022

Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал жителей города оставаться в убежищах.

В 6:37 обстрелы Одессы подтвердило международное информационное агентство Reuters.

По словам очевидца, на которого ссылается Reuters, утром в воскресенье в Одессе прозвучала серия взрывов и был виден дым.

Корреспондент УНИАН сообщает, что часть ракет была сбита ПВО, в некоторых районах зафиксированы пожары. О взрывах также сообщает корреспондент AFP.

"Утром 3 апреля Одесса содрогнулась от мощных взрывов. Предварительно известно, что российские агрессоры обстреляли объект критической инфраструктуры. Первые взрывы прозвучали примерно в 5:57 утра. Всего их было слышно около десятка. В домах многих одесситов тряслись стены и звенели окна. Есть сообщения о выбитых стеклах. Над городом несколько источников дыма и зарево пожара. Информации, пострадали ли из-за обстрела люди, пока нет. Одесситов еще раз просят не называть публично мест падения ракет и не публиковать фото и видео. Враг может может скорректировать наводку и нанести повторный удар", - так о случившемся написало издание "Одесская жизнь".

В 6:43 воздушная тревога была отменена.

Около 8:30 УНИАН со ссылкой на офицера Оперативного командования "Пивдень" Владислава Назарова сообщил, что вражеские удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры. По предварительным сведениям, жертв нет.

Около 10:40 Министерство обороны России подтвердило удар.

"ВС РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод возле Одессы и три хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шли поставки топлива для украинской армии. Российские ПВО сбили два украинских беспилотника. Российская авиация за ночь поразила 51 военный объект на территории Украины", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.