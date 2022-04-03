Вс, 3.04.2022
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Линда Якобсоне, член правления волонтерского движения "Хочу помочь беженцам"

В России планируется наказывать за соблюдение санкций

ФОТО: Novikov Aleksey/Shutterstock.com

В понедельник, 4 апреля, в Государственную думу России планируется подать законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за реализацию иностранных санкций на территории России, об этом депутат Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.

"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории РФ и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой", - сообщил Клишас.

Ранее депутат партии "Единая Россия" заявил, что на "фоне истерики западных санкций констатированы случаи, когда российские предприятия, в том числе с государственным финансированием, отказываются сотрудничать с банками и предприятиями, находящимся под санкциями, закрываясь тем, что сами рискуют попасть по санкции. Клишас назвал это "способствованием ухудшению экономической ситуации".

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