В России планируется наказывать за соблюдение санкций

"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории РФ и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой", - сообщил Клишас.

Ранее депутат партии "Единая Россия" заявил, что на "фоне истерики западных санкций констатированы случаи, когда российские предприятия, в том числе с государственным финансированием, отказываются сотрудничать с банками и предприятиями, находящимся под санкциями, закрываясь тем, что сами рискуют попасть по санкции. Клишас назвал это "способствованием ухудшению экономической ситуации".