Фото ⟩ Болезнь изменила внешность Седоковой: во сколько обходится лечение в США?

Анна Седокова вместе с сыном Гектором и дочерью Алиной сейчас находится в Майами. Из-за стресса у знаменитости обострилась хроническая крапивница, которой она страдает много лет. У нее появились покраснения по всему телу. Каждый день звезда вынуждена пить множество лекарств.

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы ФОТО: instagram.com/annasedokova

Певица не стала скрывать от подписчиков то, что с ней происходит и показала, как изменилась ее внешность. Губы Анны опухли, отекла часть лица, на теле красные пятна. Простые препараты Седоковой не помогают.

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы ФОТО: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы ФОТО: instagram.com/annasedokova

В сторис она призналась, что ей пришлось сделать предзаказ очень препарата, укол которого обходится в США в 1,2 долларов. Но она принимает, что более дешевые аналоги ей не помогают.

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы ФОТО: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова во время обострения хронической крапивницы ФОТО: instagram.com/annasedokova

Напомним, впервые Анна Седокова рассказала о приступах крапивницы в 2019 году. Тогда она опубликовала в социальных сетях снимки из больницы, чем не на шутку испугала своих поклонников. С этой болезнь певица сталкивается с детства. Седокова жаловалась на то, что недуг столь коварен, что никто из врачей толком не знает, как лечить эту болезнь. Она отмечала, что болезнь может стать опасной дли жизни.

Позднее Седокова подчеркивала, что изначально не хотела говорить, что у нее крапивница. Она удаляла злобные комментарии о том, что ее лицо якобы отекло из-за пластических операций.

Напомним, с момента начала войны в Украине Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост и делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми. Отдельно знаменитость много писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль и пропала. После она вернулась в соцсети. Сейчас Седокова находится с детьми и супругом Янисом Тиммой в Майами.