Рижская дума решила обжаловать приостановку плана развития столицы

На заседании думы представители коалиции в основном подчеркивали несоразмерность решения VARAM, которое приостановило весь план, а не только те его части, против которых у министерства есть возражения.

Также депутаты говорили о предполагаемой связи министра охраны среды Артура Томса Плешса с игорным бизнесом и лоббированием его интересов.

Оппозиция со своей стороны критически высказалась о том, что коалиция Рижской думы не выполняет свое обещание сотрудничать с правительством, в котором представлены те же партии.

Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что дума сотрудничает с правительством вполне успешно, в частности, ей удалось привлечь 300 млн евро для различных проектов из Механизма восстановления и устойчивости. Неудачно складывается только сотрудничество с VARAM.

Как сообщалось ранее, VARAM приостановило действие территориального планирования Риги на ближайшие годы из-за его несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.

Плешс также счел несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.