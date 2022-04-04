Рижская дума решила обжаловать приостановку плана развития столицы
Рижская дума решила обратиться в Конституционный суд в связи с решением Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) приостановить действие плана развития Риги.
Рижская дума решила обратиться в Конституционный суд в связи с решением Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) приостановить действие плана развития Риги.
На заседании думы представители коалиции в основном подчеркивали несоразмерность решения VARAM, которое приостановило весь план, а не только те его части, против которых у министерства есть возражения.
Также депутаты говорили о предполагаемой связи министра охраны среды Артура Томса Плешса с игорным бизнесом и лоббированием его интересов.
Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что дума сотрудничает с правительством вполне успешно, в частности, ей удалось привлечь 300 млн евро для различных проектов из Механизма восстановления и устойчивости. Неудачно складывается только сотрудничество с VARAM.
Как сообщалось ранее, VARAM приостановило действие территориального планирования Риги на ближайшие годы из-за его несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.
Плешс также счел несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.
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