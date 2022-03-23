Приостановлена территориальная планировка Риги

Министр заявил, что разработка территориальной планировки закончилась неудачей.

"Самый важный аспект заключается в том, что со вступлением в силу новой территориальной планировки в Риге возникла бы ситуация, при которой исторический центр фактически остался бы без законного территориального плана", - сказал Плешс.

Согласно решениям Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две взаимно несогласованные территориальные планировки, что противоречит закону.

По мнению Рижской думы, для исторического центра должна была остаться в силе территориальная планировка, принятая более 16 лет назад, в которую один раз в 2013 году вносились поправки и которая не была в дальнейшем адаптирована к требованиям новейших нормативных актов и приведена в соответствие с территориальным планом Риги.

Министр также считает несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла территориальную планировку Риги до 2030 года, которая предусматривает запрет на размещение игорных залов в столице.

До сих пор действовала территориальная планировка Риги на 2006-2018 годы.