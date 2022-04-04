"Принц Беларуси" Николай Лукашенко. Что мы знаем о нем?

Для сохранения власти любого диктатора нужен долгосрочный план, и Лукашенко, похоже, выбрал следующего наследника на пост президента. Имя его сына Николай часто фигурировало в зарубежной прессе, так как отец выбрал его в качестве компаньона для международных визитов. До сих пор его сына часто видели на публичных мероприятиях, но сейчас ситуация изменилась и скрытность вокруг Николая сравнима с дочерьми Путина.

На сайте президента Беларуси указано, что младший сын Лукашенко еще учится в школе. Летом 2020 года он закончил девятый класс. Увлекается хоккеем, музыкой и иностранными языками.

Портал Tsn.ua сообщает, что Николай родился 31 августа 2004 года. Кто мать мальчика, неизвестно, но есть версия, что это Ирина Абельская, бывший врач Лукашенко и дочь министра здравоохранения Беларуси Людмилы Постоялко.

Ее лишили сына после родов, и неизвестно, контактирует ли Николай с матерью. После смерти Постояко в 2007 году Ирина была уволена с должности главного врача Республиканской больницы Управления делами президента, да и сам Лукашенко негативно отзывался о ее работе.

Ирина долго не могла устроиться на работу, пока не стала врачом отделения УЗИ Минского городского диагностического центра. В 2009 году женщина снова стала главврачом поликлиники администрации президента. Она никогда не говорит о Николае и не появляется рядом с ним на публичных мероприятиях.

Николай впервые появился на публике в 2008 году, когда ему было всего четыре года. Вероятно, это было стратегическое решение, так как оно позволило Лукашенко создать образ семьи - отца, который с любовью заботится о своем сыне. Долгое время никто не знал, действительно ли мальчик сын Лукашенко. Белорусская пресса неохотно обсуждает рождение Николая, поскольку Лукашенко все еще был женат и в браке родились оба старших сына.

После того как Николай впервые появился на публике в 2008 году, он стал неотъемлемой частью имиджа Лукашенко. Николай повсюду ходил с отцом и встречался с несколькими национальными лидерами, в том числе с Путиным и Обамой. Он также посещал различные военные мероприятия и встречался с Папой Римским.

Александр Лукашенко, Николай Лукашенко и Владимир Путин ФОТО: Scanpix/AP

Хотя белорусское телевидение показывает, что Николай ходит в школу так же, как и другие дети его возраста, на самом деле он учился на дому. Известно, что Николай говорит по-английски и изучает испанский, а также занимается спортом.

Много вопросов вызывает неподходящее воспитание Николая. Вместо того, чтобы посещать детский сад, мальчика видели в военной форме и в сопровождении отца на политические собрания. Его любимой игрушкой был позолоченный пистолет, который ему лично подарил бывший президент России Дмитрий Медведев.

Александр Лукашенко, Николай Лукашенко и Дмитрий Медведев ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Сондра Смит-Адкока, специалист по детскому консультированию в Университете Флориды, говорит, что Николай неосознанно стал инструментом Лукашенко для достижения политических целей, и что ребенка изолируют от соответствующих возрасту занятий. Она рассказала изданию RFE/RL, как Николай помогает имиджу диктатора: "Он как щит, и использование такого ребенка (...) мне кажется грустным. Я вижу, что он использует ребенка, чтобы защитить себя, он, наверное, напуган".

Среди игрушек сына президента Беларуси были экзотические животные, настоящее оружие и, хотя он был несовершеннолетним, дорогой алкоголь. Николая часто видели в обществе с оружием в руках и в военной форме.

Нет сомнений, что младший сын Лукашенко является его любимцем и он явно готовит своего наследника к власти. Хотя его старших сыновей тоже можно увидеть на публичных мероприятиях, только Николая брали с собой практически на каждый визит. Лидерство младшего сына также видно в видео, где он показывает своим старшим братьям, где они должны быть.