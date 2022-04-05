Будучи лидером страны с начала 21 века, президент России Владимир Путин успел завоевать немало врагов еще до вторжения России в Украину. За время своего правления на Путина была совершена серия покушений самыми разными способами, от снайперов на Красной площади до угроз обезглавливания. Как Путин защищает себя? Расскажем об известных попытках убить Путина.

По сравнению с другими лидерами СССР и России, Владимир Путин является лидером, когда речь идет о покушениях. Историкам известны три случая, когда на Леонида Брежнева планировались теракты, при этом только один раз угрожали Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину.

1. Путина должны были убить на похоронах политического наставника

Владимир Путин на похоронах А. Собчака. 2000 год ФОТО: www.kremlin.ru.

По словам главы ФСБ Сергея Девятова, первое покушение на Путина было запланировано на похороны политика Анатолия Собчака 24 февраля 2000 года в Санкт-Петербурге. Собчак считается наставником Путина, который первым вывел на политическую сцену бывшего сотрудника КГБ.

Убийство должен был совершить "не психопат, а конкретная организация". По словам Дятова, покушение было сорвано нестандартными мерами безопасности, которые будут осуществляться до тех пор, пока не будет полностью нейтрализована угроза - проигравшие войну чеченские лидеры.

2. Убийство на неформальном мероприятии в Украине

Вторая попытка покушения на президента России Владимира Путина была совершена во время неформального саммита СНГ в Ялте 18-19 августа 2000 года. В то время утверждалось, что информация о готовящемся убийстве была получена из-за границы. В ходе следствия задержаны четверо чеченцев и несколько человек с Ближнего Востока. На саммите присутствовали президенты Азербайджана, Грузии, Таджикистана и ряда других стран, но, по неофициальной информации, их целью было только убийство Путина.

3. Непроверенная попытка подготовленного иракского террориста

Третье публичное заявление о покушении на Путина было сделано в октябре 2001 года. Тогда азербайджанские спецслужбы заявили, что им удалось предотвратить нападение на Путина, запланированное во время его визита в Баку 9-10 января. Теракт против российского лидера готовил гражданин Ирака Кянан Ростам, прошедший подготовку в лагерях террористов в Афганистане. В Азербайджане его судили при закрытых дверях и приговорили к 10 годам лишения свободы.

4. "Я должен отрубить Путину голову"

Всего через месяц после покушения в Азербайджане прозвучала еще одна угроза, и на этот раз ее можно было считать близкой и личной. Мужчина приехал на машине, вошел в Кремлевский комплекс, чтобы поговорить с охранниками. Мужчина сказал охранникам: "Меня зовут Иван Зайцев. Я президент России. Ведите меня к Владимиру Путину!" Удивленные охранники проверили его документы, после чего отправили Зайцева в ближайшую больницу на медицинское освидетельствование.

Издание "Правда" сообщила, что Зайцев уже пытался сделать то же самое в 2001 году и страстно заявлял, что хочет убить Путина.

Он сказал психиатрам, что Путин принес в Россию нацизм и что он тайный шпион. "Я должен отрубить Путину голову", - написал он в своем дневнике.

Эксперты говорят, что на попытку покушения его спровоцировала трагедия с его братом. Несколько лет до этих событий старший брат задержанного был зверски убит у себя в квартире - ему отрезали голову.

5. Взрывоопасные дорожные знаки возле Кремля

Следующая попытка, как полагают, была предпринята в ноябре 2002 года, когда Путин должен был пересечь Рублевско-Успенское шоссе недалеко от Кремля. Группа людей заявила, что они устанавливают новые дорожные знаки на шоссе. Но буквально через несколько часов в СМИ появилась информация о том, что вдоль трассы было обнаружено и подготовлено к взрыву 40 килограммов взрывчатки. Позже она исчезла.А маршрут автомобиля Путина был изменен.

6. Группы смертников в Иране ждут Путина

Известие о шестой попытке убийстве президента России во время его визита в Иран в 2007 году поступило по телефону в посольство России в Тегеране. Стало известно, что для этой цели готовятся несколько террористических групп смертников. Звонивший сказал, что российский президент должен воздержаться от посещения Ирана, если он не хочет стать жертвой нападения.

7. Снайпер на Красной площади

Кремль. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

В седьмой раз планировали убить Путина 2 марта 2008 года. В это время проходили президентские выборы, и возле Кремля был задержан мужчина со снайперской винтовкой. Это был Шахвелад Османов, 24-летний гражданин Таджикистана. За несколько дней до ареста ФСБ России получила информацию о подготовке покушения. Вечером на Красной площади в Москве был назначен концерт. То, что в нем примут участие и президент Владимир Путин, и Дмитрий Медведев не было секретом. Оба планировали пройти от Кремлевских ворот до места проведения концерта.

8. Попытка взорвать машину Путина в Москве

Последняя известная попытка убить Путина была предпринята в феврале 2012 года Тогда благодаря сотрудничеству украинских и российских спецслужб, в Одессе были задержаны трое граждан России, которые якобы планировали теракт. Представители правоохранительных органов заявили, что преступники намеревали взорвать автомобиль президента России в Москве сразу после выборов. Бомба уже была доставлена ​​в Москву в 2007 году и спрятана на Кутузовском проспекте.

Также неназванный сотрудник Федеральной службы безопасности России признал, что взрывчатки было бы достаточно, чтобы вызвать достаточно сильный взрыв: "Это будет серьезный взрыв".

"Учитывая, что "убийство Путина" однажды было раскрыто четыре года назад, как раз перед выборами, я даже комментировать это не буду.

Так на своей странице в Facebook пишет один из основателей партии "За Россию без произвола и коррупции" Владимир Милов.

Однако у некоторых российских политиков новость о преступлении не вызывает доверия.

В это время московский журналист Гамид Гамидов задает вопрос на сайте либеральной радиостанции "Эхо Москвы": "Почему общественность узнала об убийстве только сейчас, меньше чем за неделю до президентских выборов в России?"

"Эта предвыборная методика немного устарела. Сейчас, за неделю до выборов, она выглядит совсем по-детски и может как-то обернуться против Путина. Ему нужно менять политтехнологов. Люди не дураки", - сказал Гамидов на время.

Путин раскрывает секрет

В 2017 году в Россию поехал известный американский кинорежиссер Оливер Стоун, снявший фильм о хозяине Кремля Владимире Путине. В одном из интервью Путин открыто говорил о попытках его убийства, оценив, что на тот момент было пять покушений. Он признался, что даже обращался за советом к другому лидеру с гораздо большим опытом в этой области.

Однажды Путин спросил кубинского президента Фиделя Кастро о кубинской службе безопасности. 2016 году американские СМИ сообщили, что на Кастро было совершено более 600 покушений. Кастро дожил до 90 лет (умер в 2016 году), так что понятно, что все покушения были неудачными.

"Я говорил об этом с Кастро. Он сказал мне: "Знаешь, почему я все еще жив?" Потому что я всегда был тем, кто заботился о совей безопасности».

Путин добавил: "Я делаю свою работу, а охранники делают свою работу, и пока они неплохо справляются", - объяснял Путин в 2017 году.

(Слева направо) Владимир Путин и Фидель Кастро в 2000 году ФОТО: AFP/SCANPIX

Видео: Путин объяснил покушения

"Мушкетёры" и специальная одежда. Как Путин защищает себя от угроз?

Охранники с пуленепробиваемыми портфелями и мощными пистолетами, дублеры и дегустаторы - вот лишь некоторые из способов, которыми российский диктатор защищает себя от возможных убийц и организаторов переворота.

Некоторые эксперты считают, что Путин одержим как безопасностью, так и здоровьем, пытаясь защитить себя и от убийц, и любой ценой не заболеть Covid-19.

На фотографиях, опубликованных ранее в этом году, видно, что он встречается с мировыми лидерами и даже своими советниками, сидя за чрезвычайно длинным столом в противоположных концах, чтобы соблюдать дистанцию ​​не менее шести метров.

(Слева направо) Владимир Путин и Эммануэль Макрон ФОТО: AFP / Scanpix

Владимир Путин и генералы ФОТО: EPA/Scanpix

Владимир путин в спецодежде ФОТО: AP/Scanpix

В апреле 2020 года Путин в защитном костюме посетил больницу в Москве, где лечат больных Covid-19.

Телохранители Путина, называющие себя его мушкетерами - это особое подразделение Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которое ведет свою историю с 1881 года, когда русский царь Александр III обеспечил себе охрану, потому что его отец был застрелен революционером.

Большая часть информации о деятельности элитной службы поступает с прокремлевских интернет-сайтов.

Как сообщается на сайте государства, телохранители Путина подбираются на основе ряда характеристик: "оперативная психологи", физическая выносливость и способность выдерживать холод и не потеть в жару.

Сообщается, что "мушкетеры" снабжены специальными портфелями, которые служат щитами для защиты Путина. Также у них есть 9 пистолетов "СР-1 Вектор" российского производства, пули которых способны пробить броню.

Существуют также своевременные меры безопасности при планировании поездок Путина. Заранее сформированные группы изучают место назначения за несколько месяцев до поездки, изучая, как может отреагировать общественность и, даже, не пострадает ли этот район из-за плохой погоды или стихийных бедствий.

(Слева направо) Владимир Путин и Эммануэль Макрон. ФОТО: The Associated Press/Scanpix

Места, где собирается остановиться Путин, инспектируются, устанавливаются специальные глушители, чтобы бомба не взорвалась на расстоянии, а техники контролируют мобильные телефоны и другие устройства в электронном виде.

По пути Путин находится посреди колонны хорошо вооруженных микроавтобусов, оснащенных АК-47 военных спецслужб, противотанковыми гранатометами и переносными зенитными ракетами.

По общедоступной информации, Путина окружают четыре "кольца безопасности", начиная с его личных телохранителей. Другие охранники прячутся в толпе, третьи находятся по периметру, а снайперы расположились на окружающих крышах.

В 2018 году один из телохранителей отреагировал когда известный чемпион UFC Конор Макгрегор обнял Путина, при позировании для СМИ на чемпионате мира в России. На видео видно, как телохранитель на мгновение выходит вперед, пристально смотрит на Макгрегора и делает жест, чтобы убрать руку борца от Путина.

ВИДЕО: Макгрегор вынужден убрать руку от Путина

Это подразделение ФСБ также имеет широкие полномочия для проведения операций и расследований, включая прослушивание электронных телефонных разговоров, вскрытие почты, обыск домов, конфискацию транспортных средств, а также задержание и допрос подозреваемых.

Двойники Путина и дегустаторы

Сообщается, что путинские телохранители меняются по достижении ими 35-летнего возраста, но они могут быть вознаграждены новыми влиятельными постами в качестве губернаторов регионов, федеральных министров, начальников спецслужб и прочих административных должностях.

В 2016 году портал Russia Beyond указала, что есть давние слухи о том, что телохранители иногда используют "двойника Путина", чтобы обеспечить безопасность диктатора.

Позже Путин признался, что ему предлагали подстраховку, когда он неоднократно ездил в Чечню, где Россия в начале 2000-х воевала с сепаратистами. В 2020 году он утверждал, что "отказывался от этих дубликатов тел" всякий раз, когда обсуждалась эта тема.

По некоторым данным, у Путина также есть специальный дегустатор, который проверяет каждое подаваемое ему блюдо и следит за тем, чтобы еда не была отравлена, рассказывает основатель кулинарной организации "Club des Chefs des Chefs", члены которой готовят блюда для глав государств и монархов по всему миру.

"Дегустаторы все еще существуют, но только в Кремле, где врач проверяет каждое блюдо с шеф-поваром", - сказал Жиль Брагар изданию Telegraph в 2012 году.