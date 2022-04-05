Петиция о запрете концерта Киркорова в Таллинне собрала свыше 6 тысяч подписей

Цель петиции, инициированной на портале Rahvaalgatus.ee, - запретить концерт Филиппа Киркорова 27 мая в ледовом холле Тондираба в Ласнамяэ.

"Вместе с тысячами жителей Таллинна мы решительно выступаем за то, чтобы не дать Филиппу Киркорову, как человеку, публично поддерживающему режим Путина, выступить здесь. Артистам, поддерживающим российскую верхушку власти и тем самым нападение на Украину, которое привело к массовым захоронениям, депортациям и расстрелам мирных жителей в Буче и Ирпене, здесь не место", - сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.

"Таллиннская городская управа как представитель государственной власти также должна ясно продемонстрировать это своим решением", - добавила она.

Петиция адресована представительным органам власти Таллинна, поскольку именно город Таллинн может запретить концерт, воспользовавшись своим правом собственника ледового холла регулировать происходящее на арендованной площади. София Костицкая, член инициативной группы петиции, юрист Счетной палаты Украины, до сих пор находящаяся в Украине, сказала, что противостоять злу также значит держать подальше пропагандистов. "Не пускайте Киркорова в Таллинн. Украине нужна четкая поддержка в каждом решении - пожалуйста, отмените концерт", - повторила свое послание Костицкая.

С петицией можно ознакомиться на портале Rahvaalgatus.ee, текст инициативы доступен на эстонском, английском и русском языках.

Страница инициативы в Facebook называется Ärksad tallinlased, там также публикуются обновления о статусе народной инициативы.

Напомним, с 22 февраля король российской эстрады Филипп Киркоров не выходит в прямой эфир, не делает сторис и не размещает иные публикации, хотя до этого момента он регулярно делился фрагментами своей жизни в Instagram.