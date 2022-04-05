Вт, 5.04.2022
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Главное управление разведки Украины

По Шанхаю, закрытому на карантин, начали бегать робособаки с громкоговорителями

ФОТО: Кадр из видео

По улицам Шанхая, где введен карантин, начали бегать робособаки с громкоговорителями. Они предупреждают жителей о мерах безопасности против коронавируса. Об этом пишет The Times со ссылкой на китайские СМИ.

Мегафоны прикреплены к спинам робопсов. Робособаки передвигаются по городу и призывают жителей носить маски, часто мыть руки и измерять температуру.

Кроме того, в некоторых районах звучали сообщения: "Пожалуйста, немедленно идите домой, иначе вы будете наказаны в соответствии с законом".

28 марта из-за вспышки ковида власти Шанхая ввели крупнейший за два года локдаун. Карантин состоит из двух этапов, в рамках которых в городе проводят полномасштабное тестирование на Covid-19. На время ограничений прервано транспортное сообщение между отдельными районами, закрыты некоторые мосты. Большинству местных жителей сейчас не позволяют покидать дома, даже чтобы вынести мусор.

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