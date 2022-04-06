Где в Латвии украинские беженцы могут поесть бесплатно?

По всей Латвии, работают бесплатные столовые и пункты раздачи горячей еды для украинских беженцев. Dzīvības ēdiens - одна из таких суповых кухонь в Риге.

"Каждый день в среднем приходит 5 украинцев. Есть несколько кухонь, 13 кухонь в Риге, которые выдают еду только по социальным карточкам, по социальному статусу. Кухни 3-4 есть, в которые люди могут прийти без статуса. Вот мы одна из этих кухонь. Даем два вида пищи, ну скажем или это каша плюс макароны, овощи и фрукты, ну это как в добавок к каше выдаем, по желанию", - рассказывает исполнительный директор Dzīvības ēdiens Гарри Проворный.

Бесплатные суповые кухни работают каждый день.

Война внесла свои коррективы во все сферы жизни и весь мир помогает украинцам жить в новых реалиях. В Украине рестораны и кафе развернули свой военный фронт - кухонный. Даже такие международные сети как КФС и McDonald’s бесплатно готовят для украинской армии.

"Когда все началось, конечно же, первое время мы не понимали, что будет, но спустя четыре дня, где-то 28 числа мы приняли решение заниматься волонтерством. Мы объединились со многими ресторанами, которые сейчас работают, которые находятся в Киеве. К нам пришло огромное количество запросов на самом деле. Это были наши гости, это были иностранцы, в том числе, несколько ребят из Берлина, если я не ошибаюсь, готовили с нами первые несколько дней, некоторые наши постоянные гости готовят с нами до сих пор. Вот эта поддержка на самом деле невероятная", - делится владелец ресторана в Киеве Ольга.

Для кого сейчас готовит это волонтерское объединение? "Это определенная территориальная оборона. Это по запросу некоторые больницы, которым это необходимо на данный момент", - отвечает Ольга.

"На сегодня у нас куриные котлетки, с гречкой, и салатиком из капусточки и огурчиком, заправленный домашним маслечком и специями, чисто для аромата, для вкуса и насыщенности. Все это не так, как в привычной жизни было. Мы не готовим там по несколько порций, а именно готовим в больших объемах, той же гречке надо наварить 120 килограмм", - свой опыт рассказывает украинец по имени Алексей, работающий в Украине в сфере общепита.

Ольга продолжает: "Мы создали платформу, где каждый может сделать донат. И эти деньги мы тратим на все закупки, которые касаются приготовления еды для армии, для всех нуждающихся, вот только благодаря этому сейчас можем работать и готовить для тех, кому это нужно сейчас".