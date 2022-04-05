Левитс: обучение на госязыке - правильный путь к интеграции детей в общество

Как сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, сегодня в ходе регионального визита Левитс посетил 12-ю Даугавпилсскую среднюю школу. Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным государственным языком в Латвии является латышский и его должны знать все.

Президент также поговорил с учителями и представителем школьного самоуправления о преподавании медиаграмотности и критического мышления, чтобы молодежь могла понимать демократические ценности и отличать фейковые новости от объективной информации.

В ходе беседы директор школы Элита Болиня отметила, что после запланированного объединения школу ждут новые задачи.

Президент пожелал педагогам стойкости и сил, чтобы справиться с новой ситуацией.

24 февраля Даугавпилсская городская дума приняла решение о реорганизации 10-й и 12-й Даугавпилсских средних школ, 10-го и 13-го дошкольных образовательных учреждений с 1 августа 2022 года.

Планируется объединение 10-й и 12-й школ с постепенным переходом на обучение на латышском языке.