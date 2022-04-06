Окопы в Чернобыле: какие последствия облучения грозят военным РФ

Российские военные, после вторжения занявшие 24 февраля территорию выведенной из строя Чернобыльской АЭС, покинули ее 31 марта. Об этом сообщила украинская государственная компания "Энергоатом". Впоследствии эту информацию подтвердило также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), указав, что российская сторона письменно сообщила о возвращении контроля над объектом Украине.

Наблюдатели, обеспокоенные безопасным хранением старых топливных стержней и остатков реактора в Чернобыле, могут вздохнуть с облегчением. Однако теперь тревогу вызывает другое: судя по всему, за то время, пока территория ЧАЭС находилась под контролем российских военных, многие из них подверглись сильному радиоактивному облучению.

По данным "Энергоатома", российские солдаты рыли окопы прямо в Рыжем лесу, получившем свое название от погибших красно-коричневых сосен и считающемся одним из самых опасных мест в зоне отчуждения. До сегодняшнего дня этот лес является одной из самых радиоактивно загрязненных территорий в мире. 29 марта сотрудники ЧАЭС рассказали агентству Reuters, что российские военные, на которых не было защитной одежды, вдыхали там радиоактивную пыль. Минобороны РФ данную информацию не прокомментировало.

Возможные последствия нахождения военных РФ в Чернобыле

Как написала в Facebook вице-премьер Украины Ирина Верещук, российские военные получили высокую дозу облучения. Подтверждения этого из независимых источников нет.

Рыжий лес. ФОТО: DW

Однако сомнению не подлежит, что при контакте радиоактивного материала с кожей или же попадании его в легкие, угроза самых серьезных последствий для здоровья очень велика. В лучшем случае радиоактивные компоненты окажутся только на внешней поверхности кожи - тогда их можно смыть мыльным раствором. При самом неблагоприятном раскладе - когда организм человека подвергся большой дозе облучения - пациент может умереть в течение нескольких дней или даже часов.

Что происходит в организме при радиоактивном облучении

Когда радиоактивные вещества попадают в организм, они вступают в реакцию с его тканями. Ионизирующее излучение, испускаемое частицами, освобождает электроны из молекул. После этого остаются химически агрессивные молекулярные остатки.

Они могут нанести большой ущерб организму. Чем сильнее радиация и чем дольше человек подвергается ее воздействию, тем больше вред для здоровья. Заряженные частицы пытаются снова образовать устойчивое соединение и при этом реагируют друг с другом. Таким образом возникают опасные для клеток организма соединения.

Возможным последствием является выход из строя важных ферментов и разрушение целых компонентов клетки, которая может даже полностью погибнуть. Повреждения также могут передаваться по наследству: в районах вокруг Хиросимы и Нагасаки, на которые США сбросили атомные бомбы во время Второй мировой войны, дети и спустя несколько поколений рождались с различными отклонениями в развитии. Это происходит, когда ионизирующее излучение воздействует на молекулы ДНК. Измененная таким образом генетическая информация передается во время следующего деления клетки.

Какие болезни развиваются при радиоактивном облучении

Одно из конкретных последствий радиоактивного облучения во время ядерных аварий - рак щитовидной железы. Его вызывают загрязненные изотопы йода, которые оседают в собственных клетках организма. Чтобы предотвратить это заболевание, власти или врачи раздают таблетки йода в районах, где произошел радиоактивный выброс. При приеме таблеток организм насыщается йодом, а избыток и загрязненный йод выводится из него. Однако защита длится всего несколько дней и эффективна только в том случае, если уровень заражения еще не очень высок.