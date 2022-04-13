🍲 Картофельный суп-пюре с жареными грибами на шпажках

Кстати, это блюдо в программе "Знаменитости на углях"
готовила латвийский тиктокер и блогер Евгения Маршалова. Ингредиенты: 100 г сливочного масла; 500 г очищенного картофеля; 2 средние луковицы, нарезанные; 1 кубик грибного бульона Gallina Blanca; 500 мл кипятка; 1 лавровый лист; черный молотый перец (по вкусу); 200 г сливок (10%); 1 яичный желток; зеленый лук для сервировки. Грибы: 10 грибов; 4 ст. ложки соевого соуса; 2 ст. ложки оливкового масла; 2 зубчика чеснока.
Выложите
грибы в миску, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте настаиваться.
В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте нарезанный
картофель и лук. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут, периодически помешивая. Картофель ФОТО: Juris Lisovs/TVNET
Когда лук станет золотистым, добавьте кипяток и растворите кубик грибного бульона. Добавьте лавровый лист, перец и тушите еще 5-7 минут, пока картофель не станет мягким.
Достаньте из супа лавровый лист. Измельчите
суп блендером. В полученное пюре добавьте взбитые с яичным желтком сливки. Варите суп до закипания (появления пузырьков), добавьте соль и перец по вкусу. Раиса Смирнова и Евгения Маршалова ФОТО: Juris Lisovs/TVNET
Замаринованные в соевом соусе грибы насадите на деревянные шпажки, выложите на разогретый гриль и обжарьте по несколько минут с каждой стороны.
Шампиньоны на шпажках ФОТО: Juris Lisovs/TVNET
Суп-пюре разлейте по тарелкам, посыпьте нарезанным луком, зеленью и подайте с грибами на шпажках.
Галерея: Евгения Маршалова в программе "Знаменитости на углях" RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!