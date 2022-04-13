Ср, 13.04.2022
ДIТИ надпись у Латвийской национальной оперы
надпись у Латвийской национальной оперы

🍲 Картофельный суп-пюре с жареными грибами на шпажках

Картофельный крем-суп ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Этот мягкий и простой в приготовлении картофельный суп-пюре получается особенно вкусным, потому что его основу составляет ароматный грибной бульон. Подается суп со свежим весенним луком и жареными шампиньонами.

Кстати, это блюдо в программе "Знаменитости на углях" готовила латвийский тиктокер и блогер Евгения Маршалова

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла;
  • 500 г очищенного картофеля;
  • 2 средние луковицы, нарезанные;
  • 1 кубик грибного бульона Gallina Blanca;
  • 500 мл кипятка;
  • 1 лавровый лист;
  • черный молотый перец (по вкусу);
  • 200 г сливок (10%);
  • 1 яичный желток;
  • зеленый лук для сервировки.

Грибы:

  • 10 грибов;
  • 4 ст. ложки соевого соуса;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Выложите грибы в миску, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте настаиваться.

В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте нарезанный картофель и лук. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут, периодически помешивая.

Картофель ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Когда лук станет золотистым, добавьте кипяток и растворите кубик грибного бульона. Добавьте лавровый лист, перец и тушите еще 5-7 минут, пока картофель не станет мягким.

Достаньте из супа лавровый лист. Измельчите суп блендером. В полученное пюре добавьте взбитые с яичным желтком сливки. Варите суп до закипания (появления пузырьков), добавьте соль и перец по вкусу.

Раиса Смирнова и Евгения Маршалова ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Замаринованные в соевом соусе грибы насадите на деревянные шпажки, выложите на разогретый гриль и обжарьте по несколько минут с каждой стороны.

Шампиньоны на шпажках ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Суп-пюре разлейте по тарелкам, посыпьте нарезанным луком, зеленью и подайте с грибами на шпажках.

Приятного аппетита!

Галерея: Евгения Маршалова в программе "Знаменитости на углях" 

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