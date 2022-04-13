🍲 Картофельный суп-пюре с жареными грибами на шпажках

Ингредиенты: 100 г сливочного масла;

500 г очищенного картофеля;

2 средние луковицы, нарезанные;

1 кубик грибного бульона Gallina Blanca;

500 мл кипятка;

1 лавровый лист;

черный молотый перец (по вкусу);

200 г сливок (10%);

1 яичный желток;

зеленый лук для сервировки. Грибы: 10 грибов;

4 ст. ложки соевого соуса;

2 ст. ложки оливкового масла;

2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Выложите грибы в миску, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте настаиваться.

В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте нарезанный картофель и лук. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут, периодически помешивая.

Картофель ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Когда лук станет золотистым, добавьте кипяток и растворите кубик грибного бульона. Добавьте лавровый лист, перец и тушите еще 5-7 минут, пока картофель не станет мягким.

Достаньте из супа лавровый лист. Измельчите суп блендером. В полученное пюре добавьте взбитые с яичным желтком сливки. Варите суп до закипания (появления пузырьков), добавьте соль и перец по вкусу.

Раиса Смирнова и Евгения Маршалова ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Замаринованные в соевом соусе грибы насадите на деревянные шпажки, выложите на разогретый гриль и обжарьте по несколько минут с каждой стороны.

Шампиньоны на шпажках ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Суп-пюре разлейте по тарелкам, посыпьте нарезанным луком, зеленью и подайте с грибами на шпажках.

Приятного аппетита!

Галерея: Евгения Маршалова в программе "Знаменитости на углях"