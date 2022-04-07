Погибшую жительницу Бучи опознали по маникюру. Фото ее руки видел весь мир

Погибшей оказалась 52-летняя жительница города Ирина Филькина. Она была опознана визажисткой из Гостомеля Анастасией Субачевой. Ирина брала у нее уроки до начала войны. Об этом Субачева рассказала в своих соцсетях, а также в интервью газете The New York Times.

"Я сразу почувствовала, что это фото больно откликнулось во мне, и не могла понять почему. Женщина на этом фото, которое облетело Украину, мир, каждую соцсеть, - это моя клиентка", - написала визажистка в соцсетях.

Согласно словам Субачевой, Филькина работала оператором теплоцентрали.

"Доченька, я на старости лет наконец-то поняла самое главное - надо любить себя и жить для себя! И наконец я буду жить, как я хочу!"

- вспоминает слова Ирины визажистка. Последняя их встреча была 23 февраля.

Смерть Ирины Филькиной СМИ подтвердила одна из ее дочерей - Ольга Щирук, у которой получилось уехать из Бучи после начала войны.

В интервью украинскому телеканалу ТСН она рассказала, что последний раз говорила с матерью, когда та ехала по Ирпеню. Однако дочь еще около месяца надеялась, что мать может быть жива, несмотря на то, что она не выходила на связь.

1 апреля - в день рождения Филькиной - Ольга получила видео, на котором заснято тело ее матери на земле. Кто отправил ролик, нигде не уточняется.

Дочь пока не может забрать тело матери из-за экспертизы. "Я до сих пор не могу забрать даже твое тело, потому что вас там так много и вас всех вместе куда-то забрали. Они говорят куда, но не говорят, есть ли ты у них. Они не знают, потому что, к сожалению, вас там так много. Им нужно знать, от чего ты умерла", - написала она в Instagram.