Что такое пробиотики и в случае каких заболеваний они могут помочь?

Чтобы кишечный микробиом мог полноценно функционировать, необходимо разнообразить питание, нужно постараться включить в рацион больше клетчатки (овощи, фрукты, бобовые, ягоды, орехи) и исключить содержащие сахар и муку продукты (торты, булочки, белый хлеб, печенье). Положительное влияние на микробиом оказывают такие факторы образа жизни, как продолжительный и качественный сон, регулярная и достаточная физическая активность (не менее 10 000 шагов в день), меры по снижению стресса и отказ от вредных привычек (курения, употребления алкоголя).

Что такое пробиотики и пребиотики?

Пробиотики - это живые бактерии, обитающие в кишечном тракте, которые часто называют полезными бактериями, потому что они помогают поддерживать здоровье, а пребиотики, в свою очередь, действуют как их питательные вещества. Пробиотики могут погибать под воздействием температуры и соляной кислоты желудка, а пребиотики под действием этих факторов не разрушаются. Обе бактерии можно получать с питанием, например, пробиотики можно встретить в продуктах брожения - в квашеной капусте, и йогурте, приготовленного с использованием живых актобацил или бифидобактерий. А пребиотики - в луке, чесноке, корне цикория, спарже, бананах, артишоках, кефире и сыре. Однако, если все же наблюдается дисбаланс между двумя бактериями, и это невозможно изменить только с помощью диеты, можно принимать как пробиотики, так и пребиотики вместе с добавками, которые можно найти в аптеках.

В случае каких заболеваний могут помочь пробиотики?

"Пробиотики применяют как в профилактических целях, например, для уменьшения вызванных антибиотиками изменений или для профилактики микробиома у женщин, так и в случаях различных острых и хронических заболеваниях, в лечении таких заболеваний, как колит, синдром раздраженного кишечника, бактериальная или вирусная диарея, заболевания печени, проблемы пищеварения для уменьшения газообразования и вздутия живота, а также в дополнительной терапии по уничтожению Helicobacter pylori (H. pylori). Пробиотики также помогают укреплять иммунитет. Однако не все пробиотики одинаковы и универсальны. Каждому конкретному пробиотику присущи свои свойства", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лига Цируле.

Наиболее популярные штаммы пробиотиков:

1. Saccharomyces boulardii или сахаромицеты (живые дрожжевые грибки) - применяются для лечения острой инфекционной бактериальной или вирусной диареи, для лечения вызванной терапией антибиотиками диареи и колита, для лечения синдрома раздраженного кишечника;

1) Bifidobacterium longum или бифидобактерии - применяются для лечения синдрома раздраженного кишечника;

2) Lactobacillus plantarum или лактобактерии - применяются для улучшения микробиома у женщин, например, для лечения и профилактики грибковых инфекций.

Если присутствуют какие-либо нарушения пищеварения и жалобы: боль в животе, чувство жжения в груди или желудке, диарея или запор, важно обратиться к врачу и выяснить причину, чтобы при необходимости можно было своевременно начать лечение.

Что следует учитывать при применении пробиотиков, если для лечения заболевания назначены антибиотики?

Пробиотики рекомендуется начинать принимать вместе с антибиотиками и принимать в течение как минимум одной недели после приема антибиотиков, чтобы профилактически сохранить баланс кишечного микробиома

Между приемом антибиотиков и пробиотиков следует соблюдать минимальный интервал в 2–3 часа, так как при совместном применении эффект пробиотиков снижается или вообще нивелируется. Эта рекомендация не относится к сахаромицетам или дрожжевым грибкам.

Не рекомендуется принимать пробиотики вместе с горячей пищей или напитком, поскольку высокие температуры могут привести к гибели бактерий и грибков.