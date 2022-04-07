Мэр Бучи: Число обнаруженных тел растет с каждым днем

- В Буче было 50 тысяч горожан. Всего в общине, куда входят и окрестные села, - 67 тысяч человек. На сегодня в Буче живут 3700 человек, но это число понемногу растет, потому что возвращаются специалисты по критической инфраструктуре. В других населенных пунктах общины численность уменьшилась на 30 процентов. Вчера я был в Здвиживке - это самый отдаленный старостинский округ. Там из 1780 жителей села под оккупацией оставались 760. Там, к большому сожалению, шесть мирных жителей были расстреляны российскими оккупантами. Но люди поддерживали друг друга, передавали продукты, лекарства и пережили оккупацию.

- Установлено ли уже точное число погибших в Буче и вообще в общине? Тех, кто погиб во время российской оккупации?

- По состоянию на вчерашний вечер было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты - криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела.

- Люди гибли в основном из-за расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов?

- Практически 90 процентов - это пулевые поражения, а не осколочные.

- Мир был шокирован страшными кадрами массовых захоронений. Сколько таких могил обнаружено в Буче?

- В Буче обнаружены три места: это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще - улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями.

- Были ли вы на момент оккупации в городе, видели ли расстрелы гражданских лиц?

- И до, и во время оккупации я был вместе с общиной, как и полагается. Лично видел три эпизода на одной локации. Я был в частном доме, рядом с которым происходили расстрелы. Это улица Леха Качиньского, где находится предприятие "Южтеплоэнергомонтаж", там как раз был блокпост российских оккупантов, и они три автомобиля с определенным временным интервалом расстреляли. В одном автомобиле было четыре человека - мужчина, беременная женщина и дети, трое из них были расстреляны. Тело женщины ее муж похоронил в том окопе, который русские оккупанты выкопали для своего укрытия. Вместо креста он установил номерной знак автомобиля, на котором они ехали, а тела детей были увезены к церкви и захоронены. Выжил ли тот человек и какова его судьба, я не знаю.

- Идет ли документирование, кто в городе погиб и при каких обстоятельствах? Участвуют ли в этом представители Международного уголовного суда?