Chanel в Дубае потребовал не носить их вещи в России. Теперь блогерши режут сумки и просят вернуть деньги

Что случилось?

Российские блогеры стали жаловаться, что бутик модного дома Chanel в Дубае не продает им вещи, но при этом если работники узнают, что номер клиента начинается на +7, то в качестве компромисса предлагают подписать документ, согласно которому покупатель подтверждает, что не живет в России и не будет носить одежду бренда на ее территории. В самой компании не комментировали действия конкретного бутика.

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Так, актриса Марина Ермошкина начала челлендж против Chanel. Она опубликовала в Instagram видео, на котором показательно разрезала сумку бренда. Цена сумки - 5,9 тысячи долларов. Актриса заявила, что "ни одна сумка не стоит любви к родине", а бренд "поддерживает русофобию".

Ермошкина призвала присоединиться к челленджу: по ее задумке, портить вещи необязательно - можно просто нарисовать логотип на бумаге и перечеркнуть его, сделав публикацию с этим под тегом #ChanelДавайДоСвидания.

Кто присоединился к челленджу?

Из блогеров это были диджей Катя Гусева и Виктория Боня. Как отмечает Tjournal, больше к челленджу никто из известных блогеров не присоединился. Под тегом #ChanelДавайДоСвидания в Instagram публикуют репосты трех роликов.

В свою очередь, Ольга Бузова не участвовала в челлендже, но раскритиковала бренд в своем Instagram. Она продемонстрировала свою коллекцию аксессуаров от Chanel и заявила, что в компании ей должны вернуть деньги. Знаменитость также указала, что полученные деньги она удвоит и переведет в благотворительный фонд "Старость в радость".

"Мне крайне обидно, что бренд с почти вековой историей так оскорбительно относится к моей стране. Я больше не хочу приобретать вещи вашего бренда, раз вы не хотите видеть меня своим клиентом и не разрешаете носить мне вещи вашего бренда в моей стране. И если вы не позволяете мне носить бренд в своей стране, то я обращаюсь к дирекции вашего бренда - с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной! Сейчас нет никакого желания носить Chanel, я не хочу больше быть причастной к вашему нацистскому бренду", - приводит издание слова Бузовой.

Что еще?

Telegram-каналы также публикуют фото трафаретов с Адольфом Гитлером в бутике Chanel в Париже. Предположительно, они появились там именно из-за скандала с российскими блогерами.