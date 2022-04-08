Война и мы: открытое письмо русскоязычных Латвии

RUS TVNET публикует полный текст письма.

Мы прекрасно осознаем, что начатая Кремлем война не разделяет людей по этнической принадлежности и родному языку. Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, лишь подтверждают это. Многим из нас сейчас страшно - точно так же, как и нашим латышским друзьям, родственникам и коллегам.

Нам стыдно за то, что на нашем родном языке отдаются приказы убивать, насиловать и пытать. Война в Украине изменила смысл того, что значит принадлежать к русской культуре.

В Латвии проживает много русскоязычных - и граждан России, и людей, не имеющих никакой связи с Россией, - которые не поддерживают эту преступную войну и делают все возможное, чтобы помочь Украине и ее народу.

Мы хотим обратиться и к тем, кто думает иначе.