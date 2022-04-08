Война и мы: открытое письмо русскоязычных Латвии

RUS TVNET публикует полный текст письма.
Мы прекрасно осознаем, что начатая Кремлем война не разделяет людей по этнической принадлежности и родному языку. Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, лишь подтверждают это. Многим из нас сейчас страшно - точно так же, как и нашим латышским друзьям, родственникам и коллегам.
Нам стыдно за то, что на нашем родном языке отдаются приказы убивать, насиловать и пытать. Война в Украине изменила смысл того, что значит принадлежать к русской культуре.
В Латвии проживает много русскоязычных - и граждан России, и людей, не имеющих никакой связи с Россией, - которые не поддерживают эту преступную войну и делают все возможное, чтобы помочь Украине и ее народу.
Мы хотим обратиться и к тем, кто думает иначе.
История вашей семьи очень важна. Мы все имеем право почтить память своих родных, погибших во Второй мировой войне. Однако сегодня невозможно игнорировать то, что российское правительство использует наследие той войны для оправдания кровопролития. Мы призываем тех, кто отмечает 9 мая, осознать, что участвовать в праздновании в парке Победы в этом году означает поддерживать ту войну, что идет сейчас. Мы просим вас: не устраивайте торжество, пока в Украине каждый день мучают и убивают невиновных людей. Вспоминая утраты своей семьи, уважайте и чужую боль.