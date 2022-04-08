Пт, 8.04.2022
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Кристина Чумаченко, овдовевшая украинка

Скончался известный адвокат Угис Грубе

адвокат Угис Грубе ФОТО: LETA

Скончался известный адвокат Угис Грубе, сообщили агентству LETA в Латвийской коллегии присяжных адвокатов.

Грубе было 65 лет.

В свое время он участвовал в громких процессах - был администратором "Банка Балтия", представлял владельцев Parex banka Виктора Красовицкого и Валерия Каргина и строительную компанию Re&Re по делу о золитудской трагедии.

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