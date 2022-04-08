По словам Мейстере, при пограничном контроле пищевых продуктов на контрольном пункте PVD "Рижский порт" были взяты образцы пищевых добавок индийского происхождения и отправлены на лабораторную экспертизу на наличие запрещенного вещества - этиленоксида.

Всего было отобрано 29 проб, и в 13 из них (в четырех различных продуктах) было обнаружено содержание этиленоксида в различных концентрациях.

Представитель PVD заявила, что этиленоксид является органическим соединением, которое можно использовать по-разному, в том числе в качестве стерилизатора.

Этиленоксид классифицируется как канцероген, мутаген и он токсичен для репродуктивной системы.

Представитель PVD указала, что продукты общим весом более двух тонн не были допущены в Латвию, и под строгим таможенным контролем началось их уничтожение.

Галерея: PVD обнаружил токсичное вещество в пищевых добавках, произведенных в Индии