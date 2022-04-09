В украинских Тернополе и Ужгороде демонтировали памятники Пушкину

"Тернополь без памятника Пушкину. Эта инициатива обсуждалась много лет. Пушкин, как и большинство русских писателей, композиторов и других, не имел никакого отношения к Тернополю", - написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Надаль.

Он добавил, что после зверств, учиненных российскими войсками в Украине, в Тернополе не осталось места для российских и советских памятников.

О демонтаже памятника Пушкину в Ужгороде, столице Закарпатской области, рассказал его городской голова Богдан Андреев. Решение было принято на внеочередном заседании горсовета.

Также рассмотрен вопрос "переименования улиц, носящих имена русских писателей (...) Управлению архитектуры поручено изменить названия всех объектов в городе, которые имеют отношение к России, историческим или культурным деятелям этой страны", - отметил Андреев.

В переименовании примут участие горожане, будут проведены общественные консультации по поводу новых названий. Горожане положительно относятся к переименованию, особенно если учесть, что российская интеллигенция в основном умалчивает о войне России против Украины.

В другом закарпатском городе - Мукачево памятник Пушкину демонтировали еще в четверг, 7 апреля.