После Бучи: главное в пятом пакете санкций ЕС против России

Новые санкции запрещают заключать новые соглашения на поставку угля из РФ. А вот действующие контракты еще можно будет исполнять в течение четырех месяцев. И только после 10 августа в ЕС нельзя будет импортировать уголь и другое твердое ископаемое топливо как непосредственно с территории России, так и если оно происходит оттуда.

Будет ли введено эмбарго ЕС на российскую нефть?

По данным Евростата, в прошлом году ЕС импортировал из России энергоносителей на 99 млрд евро, из них угля - на 5 млрд евро. Для сравнения: сырая нефть и нефтепродукты принесли Москве почти 71 млрд евро выручки, а газ - почти 18 млрд. Эти цифры колеблются из года в год, но общая тенденция остается.

После Бучи и ракетного удара по вокзалу Краматорска, в Евросоюзе оживилась дискуссия об эмбарго на импорт российской нефти . Влияние этой меры превысило бы эффективность всех уже введенных торговых санкций. Все пять пакетов совокупно покрывают около 25% европейского экспорта в РФ и 15-19% импорта из России. А нефть и нефтепродукты составляют 45% импорта из РФ. Но некоторые страны ЕС уверяют, что пока не могут себе позволить отказаться от российской нефти.

Порты и дороги ЕС закрывают для российских судов и грузовиков

Евросоюз пошел и на другой шаг, который он до этого исключал, - транспортные ограничения. С 16 апреля заход в порты ЕС судов под российским флагом запрещен. Чтобы эти санкции нельзя было обойти путем смены флага, контролироваться будет страна регистрации кораблей по состоянию на 24 февраля, дату вторжения России в Украину.

Источник DW в Евросоюзе признает, что много судов, используемых компаниями из РФ, и до этого ходили под флагами других стран. Но другие варианты определения того, что понимать под российским кораблем, технически реализовать намного сложнее. Поэтому, по словам чиновника, ЕС эту санкцию будет реализовать постепенно.

Также российским и белорусским грузовым автомобильным перевозчикам запретили транспортировать в ЕС товары и совершать транзитные поездки.

Как для морского, так и для автодорожного транспорта предусмотрен ряд исключений. Речь идет о поставках продуктов питания и сельского хозяйства, лекарств, нефти, газа, ядерного топлива, гуманитарной помощи и ряда металлов, в частности титана, меди, никеля. Сделали исключение и для пассажирских яхт длиной до 15 метров.

Что нельзя поставлять из Евросоюза в Россию

Пятый пакет содержит и другие торговые ограничения. В РФ нельзя будет экспортировать топливо для реактивных двигателей и ряд высокотехнологичных продуктов: квантовые компьютеры, электронные микроскопы, новейшие полупроводники, программное обеспечение, машины, например для производства диодов и сенсоров. Общая стоимость этого экспорта составляет 10 млрд евро.