Вс, 10.04.2022
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Передача: у аэропорта "Рига" работают предприятия, производящие военную технику в России

Аэропорт "Рига". Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На окраине аэропорта "Рига" работают предприниматели, производящие военную технику в России и подозреваемые в нарушении санкций, сообщает передача Nekā personīga на TV3.

Пять лет назад бизнесмен, тесно связанный с российскими оборонными компаниями, купил крупный участок на окраине аэропорта в Риге. Его имя прозвучало в средствах массовой информации, что также призвало депутатов усилить контроль за тем, кто и где покупает недвижимость в Латвии. Что осталось незамеченным, так это тот факт, что совсем рядом развивала свой собственный авиационный бизнес другая авиакомпания, согласно исследованиям иностранных СМИ, связанная с теми же военно-техническими предприятиями Кремля.

В сентябре 2018 года финская полиция провела одну из крупнейших операций в своей истории. 400 правоохранителей обыскали 17 островов у берегов Финляндии. Их приобрел бизнесмен Павел Мельников из Санкт-Петербурга.

На ранее необитаемых островах он построил причалы, вертолетную площадку, несколько домов и оборудовал их бесчисленным количеством камер наблюдения. После рейда ходили слухи, что острова обустроены для нужд русской армии.

Они расположены недалеко от международных морских путей и поэтому, несомненно, могут служить местом для шпионажа или другого военного использования.

Доказать такие намерения сложно, но Финляндия смогла начать расследование в отношении Мельникова по факту отмывания денег.

Через несколько лет выяснилось, что остров в финских водах купил другой российский бизнесмен Игорь Кесаев, связанный с российскими спецслужбами и подозреваемый в торговле оружием. В связи с этими случаями Финляндия приняла закон, требующий разрешения Министерства обороны, если страна проживания покупателя находится за пределами Европейского союза.

Компанию АКНИИПО можно найти в каталоге федеральных оборонных предприятий России. В нем говорится, что компания была создана в середине 1990-х годов на базе четырех министерств. В настоящее время она производит электрорадиооборудование для космических аппаратов, выполняя заказы Минобороны России. В качестве учредителя компании представлено ​​российское государственное предприятие "Ростех". Руководить им Владимир Путин назначил Сергея Чемезова, который с 2014 года находится в санкционном списке Евросоюза. Данные реестра показывают, что в число акционеров АКНИИПО также входит российская государственная компания "Роскосмос".

Главой АКНИИПО, принадлежащей российскому государству и глубоко вовлеченной в военную сферу, является Дмитрий Холомкин. В 2010 году он купил квартиру в Юрмале, что позволило ему получить вид на жительство. В 2017 году Холомкин за два миллиона евро купил на окраине аэропорта Центр пляжного волейбола. За последние два года бизнес понес убытки в размере 350 тысяч евро, но Холомкин не отказывается от имущества.

"Этот объект находится в непосредственной близости от аэропорта "Рига", который является объектом стратегического значения. И это, конечно, вызывает опасения, сколько еще подобных объектов находится в собственности или в аренде

у людей из - как мы теперь видим - откровенно враждебного и агрессивного государства, в особенности у людей, близких к режиму и тем более связанных с военной промышленностью", - говорит председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихард Кол (НО).

"Близость к стратегической инфраструктуре - понятие относительное. Если говорить о прямой угрозе национальной безопасности, то мы должны понимать, является ли эта угроза, строго говоря, технической, прямой или нет, ее оценивают органы национальной безопасности", - говорит заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Янис Бекманис.

Имя Холомкина также можно найти в реестре британских компаний. До 2015 года он возглавлял Aldis Global. С тех пор правление переняли две компании, зарегистрированные на Сейшельских островах - Lamen Business и Damitra Group. Они же фигурировали в ряде схем мошенничества и отмывания денег.

Офис SmartLynx находится в непосредственной близости от Центра пляжного волейбола Холомкина. Он принадлежит Avia Solutions Group, которой владеет литовский бизнесмен Гедиминас Жемелис. Предприятие также связано с "Ростехом", которым руководит Чемезов.

"Литовская Avia Solutions Group замешана в ряде медийных скандалов, связанных с обвинениями в сотрудничестве с приближенными Путина, в том числе "Ростехом", компанией Чемезова и Пригожина. Руководство компании отрицает этот факт. В компании работает бывший министр иностранных дел Вигауд Ушацкис, которого кремлевские политтехнологи по непонятным для нас причинам назвали дружественным кандидатом в президенты Литвы", - рассказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

В мае прошлого года в Европарламенте бывший российский олигарх, а ныне оппозиционер Путина Михаил Ходорковский перечислил представителей интересов Кремля, выявленных в каждой стране. Говоря о Литве, он назвал эту компанию. Avia Solutions Group не ответила на запрос Nekā personīga об интервью.

Проблемы с репутацией литовского бизнесмена начались, когда расследование агентства Reuters показало, что пять ранее принадлежавших ему самолетов по схеме с участием нескольких компаний попали к сирийскому предприятию под санкциями. Они использовались для перевозки российских боевиков ЧВК Вагнера в Сирию. Однако литовская компания все отрицала и утверждала, что в бортовых журналах допущена ошибка.

"На первый взгляд это звучит совершенно неприемлемо, но я хотел бы сказать, что у нас до сих пор существует система безопасности и защиты критической инфраструктуры в стране и работают как минимум три службы безопасности, которые оценивают все эти сделки.

Я бы сказал, что крайне маловероятно, что эту ситуацию никто не контролирует", - сказал Юрис Ранцанс, председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Ни Бюро по защите Сатверсме, ни Служба госбезопасности не комментируют конкретные случаи.

Комментарий Службы государственной безопасности Nekā personīga:

VDD в пределах своей компетенции постоянно получает информацию о возможных угрозах безопасности объектов критической инфраструктуры и стратегических секторов. При выявлении рисков VDD информирует о них ответственные органы.

Можем отметить, что после российского вторжения в Украину 24 февраля этого года VDD активизировала свою работу в области безопасности критической инфраструктуры и стратегических секторов. При этом, учитывая интересы национальной безопасности, VDD воздержится от более подробных комментариев о тех или иных мерах, предпринятых службой, а также о лицах, попавших в ее поле зрения.

Неофициально Nekā personīga известно, что VDD ограничила планы экспансии этих компаний вблизи аэропорта. Сектор внутренних дел подчеркивает, что информация от международных партнеров также помогает в проверках.

"Все подозреваемые и их деятельность находятся под пристальным наблюдением органов госбезопасности. Особенно в нынешней геополитической ситуации, в условиях войны России в Украине, публично заявлено - я бы не сказал, что это всегда делается органами госбезопасности, но публично заявлено, что даже те лица, которым на законных основаниях был выдан временный вид на жительство, по причине наличия паспортов России или Беларуси оказываются под внимательным наблюдением этих учреждений", - поясняет Бекманис.

Госорганы были вынуждены признать, что предприниматель не может быть лишен своего имущества. Для предотвращения подобных случаев в будущем предложены поправки о том, что для покупки недвижимости вблизи стратегических объектов потребуется разрешение Минобороны.

В 2018 году на это вдохновил финский опыт и то, что Мельников, отстроивший остров, также купил недвижимость в латвийском приграничье. Депутаты Латвии понимали, что не знают, что происходит в стратегически важных местах Латвии. Парламентарии Национального объединения и Новой консервативной партии поручили аналитической службе Сейма разобраться в проблеме. Служба выдвинула три сценария дальнейших действий: ничего не делать, контролировать все сделки или контролировать только продажу объектов в стратегических местах. Был выбран средний вариант.

Новый регламент вступил в силу в начале этого года. Для совершения операций в охраняемых зонах вокруг объектов национальной обороны требуется разрешение Министерства обороны. Ширина этих защитных зон варьируется от 25 до 600 метров. Планировалось, что разрешение должно быть получено и от органов МВД, но министерство от этого отказалось. Некоторые депутаты теперь согласны, что регулирование необходимо ужесточить.

"Необходимо включить еще один компонент - дать Службе финансовой разведки мандат на оценку всех операций, совершенных до сих пор с разрешениями на временное проживание",

- сказал Кол.

"Служба финансовой разведки этим занимается и проводит эту разведку вне зависимости от того, выступил кто-то из политиков с такой инициативой или нет, в этом и заключается сама суть деятельности этого учреждения", - говорит Бекманис.

Однако Служба финансовой разведки заявляет, что у нее нет полномочий на систематическую проверку всех операций, осуществляемых с целью получения вида на жительство.

В МВД подчеркивают, что спецслужбы не могут запретить предпринимателям инвестировать в Латвию, если они не представляют прямой угрозы безопасности или не включены в санкционные списки. Комиссия по национальной безопасности Сейма в ближайшие недели примет решение о расширении санкций и более эффективном применении существующих ограничений, сообщает Nekā personīga.

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