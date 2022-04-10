Передача: у аэропорта "Рига" работают предприятия, производящие военную технику в России

В мае прошлого года в Европарламенте бывший российский олигарх, а ныне оппозиционер Путина Михаил Ходорковский перечислил представителей интересов Кремля, выявленных в каждой стране. Говоря о Литве, он назвал эту компанию. Avia Solutions Group не ответила на запрос Nekā personīga об интервью.

Проблемы с репутацией литовского бизнесмена начались, когда расследование агентства Reuters показало, что пять ранее принадлежавших ему самолетов по схеме с участием нескольких компаний попали к сирийскому предприятию под санкциями. Они использовались для перевозки российских боевиков ЧВК Вагнера в Сирию. Однако литовская компания все отрицала и утверждала, что в бортовых журналах допущена ошибка.

"На первый взгляд это звучит совершенно неприемлемо, но я хотел бы сказать, что у нас до сих пор существует система безопасности и защиты критической инфраструктуры в стране и работают как минимум три службы безопасности, которые оценивают все эти сделки.

Я бы сказал, что крайне маловероятно, что эту ситуацию никто не контролирует", - сказал Юрис Ранцанс, председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Ни Бюро по защите Сатверсме, ни Служба госбезопасности не комментируют конкретные случаи.

Комментарий Службы государственной безопасности Nekā personīga: VDD в пределах своей компетенции постоянно получает информацию о возможных угрозах безопасности объектов критической инфраструктуры и стратегических секторов. При выявлении рисков VDD информирует о них ответственные органы. Можем отметить, что после российского вторжения в Украину 24 февраля этого года VDD активизировала свою работу в области безопасности критической инфраструктуры и стратегических секторов. При этом, учитывая интересы национальной безопасности, VDD воздержится от более подробных комментариев о тех или иных мерах, предпринятых службой, а также о лицах, попавших в ее поле зрения.

Неофициально Nekā personīga известно, что VDD ограничила планы экспансии этих компаний вблизи аэропорта. Сектор внутренних дел подчеркивает, что информация от международных партнеров также помогает в проверках.

"Все подозреваемые и их деятельность находятся под пристальным наблюдением органов госбезопасности. Особенно в нынешней геополитической ситуации, в условиях войны России в Украине, публично заявлено - я бы не сказал, что это всегда делается органами госбезопасности, но публично заявлено, что даже те лица, которым на законных основаниях был выдан временный вид на жительство, по причине наличия паспортов России или Беларуси оказываются под внимательным наблюдением этих учреждений", - поясняет Бекманис.

Госорганы были вынуждены признать, что предприниматель не может быть лишен своего имущества. Для предотвращения подобных случаев в будущем предложены поправки о том, что для покупки недвижимости вблизи стратегических объектов потребуется разрешение Минобороны.

В 2018 году на это вдохновил финский опыт и то, что Мельников, отстроивший остров, также купил недвижимость в латвийском приграничье. Депутаты Латвии понимали, что не знают, что происходит в стратегически важных местах Латвии. Парламентарии Национального объединения и Новой консервативной партии поручили аналитической службе Сейма разобраться в проблеме. Служба выдвинула три сценария дальнейших действий: ничего не делать, контролировать все сделки или контролировать только продажу объектов в стратегических местах. Был выбран средний вариант.

Новый регламент вступил в силу в начале этого года. Для совершения операций в охраняемых зонах вокруг объектов национальной обороны требуется разрешение Министерства обороны. Ширина этих защитных зон варьируется от 25 до 600 метров. Планировалось, что разрешение должно быть получено и от органов МВД, но министерство от этого отказалось. Некоторые депутаты теперь согласны, что регулирование необходимо ужесточить.

"Необходимо включить еще один компонент - дать Службе финансовой разведки мандат на оценку всех операций, совершенных до сих пор с разрешениями на временное проживание",

- сказал Кол.

"Служба финансовой разведки этим занимается и проводит эту разведку вне зависимости от того, выступил кто-то из политиков с такой инициативой или нет, в этом и заключается сама суть деятельности этого учреждения", - говорит Бекманис.

Однако Служба финансовой разведки заявляет, что у нее нет полномочий на систематическую проверку всех операций, осуществляемых с целью получения вида на жительство.

В МВД подчеркивают, что спецслужбы не могут запретить предпринимателям инвестировать в Латвию, если они не представляют прямой угрозы безопасности или не включены в санкционные списки. Комиссия по национальной безопасности Сейма в ближайшие недели примет решение о расширении санкций и более эффективном применении существующих ограничений, сообщает Nekā personīga.