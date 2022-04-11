Пн, 11.04.2022
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Прогноз Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 апреля: глобально такое раз в 13 лет, а для каждого знака - шанс

"Дни с 8 по 17 апреля (особенно даты 11-13) должны принести очередную порцию экономических новостей. Тут у меня чуть больше оптимизма (по сравнению с самым началом апреля. - Прим ред.)", - написала не так давно известный астролог Василиса Володина в своем Instagram, описывая ключевые моменты второго месяца весны.

Астролог пояснила: "Соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, увы, надувает цены, разбалансирует рынки, колеблет в очередной раз курсы валют… но все равно больше похоже не на разрушение старого, а на создание новой системы правил, нового типа взаимодействия стран друг с другом.

Соединение Ю и Н - редкий фактор, случается 1 раз в 13 лет и задает масштабные процессы. Например, на наших глазах формируются сейчас новые варианты функционирования топливно-энергетического рынка в мире. И этот процесс задается как раз соединением Юпитера и Нептуна в Рыбах".

По мнению экспертов DailyHoro, эта неделя может стать судьбоносной для представителей многих знаков Зодиака, в жизни которых могут произойти интересные события, которые перевернут их жизнь с ног на голову и помогут осознать самое важное. Причем важны будут не только поступки, но и слова.

Овен

Перед Овнами ночные светила открывают все двери. При желании представители данного знака могут посвятить неделю отдыху и просто взять отпуск. В работе и делах Овнам поможет переход Меркурия в знак Тельца. То же самое астрологическое событие будет очень полезным для совершения покупок. В любовной сфере тоже все будет отлично, но до 14 апреля включительно, так как 15-го негативным станет Марс.

Телец

Тельцам можно и даже нужно сфокусироваться на финансовой сфере, особенно если учесть, что планета общения и денег в лице Меркурия будет находиться в их знаке. В делах важно обойтись без скептицизма, так как подобные мысли могут усложнить путь к мечте. Это будет самая важная сфера жизни, так что нельзя падать лицом в грязь. В амурных делах Тельцам можно надеяться на лучший исход, но при этом лучше не торопиться с решениями. Важно делать каждый шаг взвешенно и тщательнее продумывать планы относительно знакомств.

Близнецы

У Близнецов есть одна важная черта характера, которая будет делать их максимально удачливыми в период с 11 по 17 апреля. Речь идет о жизнелюбии. Оно станет лучшим помощником при встрече с какими-то проблемами и неурядицами. Близнецам удастся показать миру все самое лучшее в себе. Нужно только захотеть. Один из самых полезных жизненных навыков на этой неделе - умение быстро отделять правду от лжи, а притворство от искренности. Близнецов могут попытаться обмануть недобросовестные и корыстные люди.

Рак

Ракам, вероятно, захочется преуспеть в сфере работы и финансов. Астрологи советуют как можно больше времени посвящать делам, оптимизировать расходы и поднять доходы при том же уровне занятости и настоятельно не рекомендуют сейчас менять свои жизненные принципы. Марс в Рыбах может сделать так, что Раки быстро потерпят поражение, если начнут метаться из стороны в сторону. По поводу данной недели лишь одно можно сказать точно - звезды потребуют от Раков активности и не потерпят уныния и лени.

Лев

Для начала Львам стоит заняться чисткой информационного пространства, поскольку Меркурий обновится и потребует обновления всех нас. Неделя для Львов может стать очень насыщенной, поэтому не исключены стрессы и повышенная усталость. В работе и бизнесе, а также в дружбе можно ждать предательств. Они не будут критичными, но все равно покажут многих не с лучшей стороны. Нужно благодарить небеса за это, поскольку они помогут осознать, что таким людям нельзя доверять.

Дева

Девам в начале недели нужно сделать дом чище и гармоничнее. Такая необходимость появится из-за благоприятного перехода Меркурия в знак Тельца. Планета будет в ударе, что благотворно скажется на жизни Дев. Чтобы впустить в свою жизнь больше созидательной энергии этой планеты, нужно убраться дома и на рабочем месте. С 11 по 17 апреля можно смело осуществлять дорогостоящие покупки, совершать обмен валюты, решать проблемы на работе. Также полезно будет общаться с близкими людьми, навещать дальних родственников.

Весы

Весам ночные светила помогут побороть проблемы с энергетикой, стать успешнее во всех сферах жизни. На работе нужно избегать служебных романов, а также конфликтов и распространения сплетен. В семейных делах на первое место выйдут те вопросы, которые касаются дальнейшего будущего. Астрологи советуют заниматься совместным планированием и давать детям и второй половинке только те обещания, которые с высокой вероятностью будут выполнены. Неделя отлично подходит для того, чтобы завести питомца, купить новые растения, переставить мебель.

Скорпион

Скорпионам важно попробовать избавиться от вредных привычек. Пока Марс будет ослаблен Рыбами, Скорпионы смогут существенно продвинуться в этом вопросе. В пятницу и на выходных нужно попробовать избавиться от одной или нескольких подобных привычек. В целом неделя окажется достаточно щедрой на события, которые оставят после себя массу приятных впечатлений. Это могут быть случайные знакомства, встречи со старыми знакомыми, одноклассниками и людьми из прошлого. Самый страшный враг успеха и удачи с 11 по 17 апреля - зависть.

Стрелец

У Стрельцов в эти семь дней могут возникнуть некоторые проблемы со со здоровьем. Астрологи советуют следовать планам, ведь имея перед глазами детальное видение будущего, будет гораздо проще преодолевать проблемы. Стрельцам улыбнется удача, если они не будут рисковать и займут выжидательную позицию. Также эксперты рекомендуют никому не рассказывать о своих целях и задачах. Так можно потерять всю мотивацию.

Козерог

Козерогам, как и Скорпионам, стоит избавиться поскорее от зависти, так как она убивает нашу удачу. Сейчас сила этого негативного чувства будет вдвойне разрушительной из-за Марса в Рыбах. Также стоит поменьше внимания уделять слухам, ведь люди не всегда честны и открыты. Камнем преткновения для Козерогов также может стать их перфекционизм. С одной стороны, он помогает им становиться лучше, решать все задачи без сучка и задоринки, однако стремление к идеалу может сделать людей этого знака более нервозными, что не лучшее качество для работы.

Водолей

У Водолеев ожидается очень яркое и позитивное начало недели. В пятницу Марс внесет свои негативные коррективы, испортив настроение большинству представителям данного знака. Выполнять дела в конце недели лучше в режиме "медленно, но верно". Спешка может все испортить. Согласно прогнозам, Водолеи также выйдут на новый уровень в любовных отношениях. Не исключено, что им и их вторым половинкам придется пережить некоторые трудности, которые в конечном итоге сплотят пару.

Рыбы

Рыбы рискуют крайне безответственно распорядиться своими силами и энергией на этой неделе. Нужно постараться распределить силы правильно. Астрологи советуют Рыбам избегать самодовольства, импульсивности и эгоизма. Все это будет мешать им строить крепкие отношения и дружбу. На выходных вполне вероятны неожиданные расходы, спровоцированные Марсом.

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