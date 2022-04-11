Прогноз Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 апреля: глобально такое раз в 13 лет, а для каждого знака - шанс

Телец

Тельцам можно и даже нужно сфокусироваться на финансовой сфере, особенно если учесть, что планета общения и денег в лице Меркурия будет находиться в их знаке. В делах важно обойтись без скептицизма, так как подобные мысли могут усложнить путь к мечте. Это будет самая важная сфера жизни, так что нельзя падать лицом в грязь. В амурных делах Тельцам можно надеяться на лучший исход, но при этом лучше не торопиться с решениями. Важно делать каждый шаг взвешенно и тщательнее продумывать планы относительно знакомств.

Близнецы

У Близнецов есть одна важная черта характера, которая будет делать их максимально удачливыми в период с 11 по 17 апреля. Речь идет о жизнелюбии. Оно станет лучшим помощником при встрече с какими-то проблемами и неурядицами. Близнецам удастся показать миру все самое лучшее в себе. Нужно только захотеть. Один из самых полезных жизненных навыков на этой неделе - умение быстро отделять правду от лжи, а притворство от искренности. Близнецов могут попытаться обмануть недобросовестные и корыстные люди.

Рак

Ракам, вероятно, захочется преуспеть в сфере работы и финансов. Астрологи советуют как можно больше времени посвящать делам, оптимизировать расходы и поднять доходы при том же уровне занятости и настоятельно не рекомендуют сейчас менять свои жизненные принципы. Марс в Рыбах может сделать так, что Раки быстро потерпят поражение, если начнут метаться из стороны в сторону. По поводу данной недели лишь одно можно сказать точно - звезды потребуют от Раков активности и не потерпят уныния и лени.

Лев

Для начала Львам стоит заняться чисткой информационного пространства, поскольку Меркурий обновится и потребует обновления всех нас. Неделя для Львов может стать очень насыщенной, поэтому не исключены стрессы и повышенная усталость. В работе и бизнесе, а также в дружбе можно ждать предательств. Они не будут критичными, но все равно покажут многих не с лучшей стороны. Нужно благодарить небеса за это, поскольку они помогут осознать, что таким людям нельзя доверять.

Дева

Девам в начале недели нужно сделать дом чище и гармоничнее. Такая необходимость появится из-за благоприятного перехода Меркурия в знак Тельца. Планета будет в ударе, что благотворно скажется на жизни Дев. Чтобы впустить в свою жизнь больше созидательной энергии этой планеты, нужно убраться дома и на рабочем месте. С 11 по 17 апреля можно смело осуществлять дорогостоящие покупки, совершать обмен валюты, решать проблемы на работе. Также полезно будет общаться с близкими людьми, навещать дальних родственников.

Весы