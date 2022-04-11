Российские солдаты похитили из Чернобыля потенциально смертельные вещества

Агентство в Facebook сообщило, что российские солдаты на территории ЧАЭС разграбили две лаборатории.

Российские солдаты вошли в складскую зону исследовательской базы Ecocentre и украли 133 очень радиоактивных вещества, и управление подчеркнуло, что даже небольшое количество этих веществ в руках непрофессионалов может быть смертельным.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на этой неделе заявил, что российские солдаты, которые в зоне запрета копали траншеи и ездили на тяжелой военной техникой, тем самым подняли радиоактивные земные слои и получили большое радиационное облучение, и их техника облучена.

"После месяца такого облучения у них осталось не более одного года жизни", - указал министр. " Россияне несут смерть всем - украинцев убивают бомбами, а своих - радиацией из АЭС", - подчеркнул Галущенко.

В воскресенье министр отметил, что в нескольких местах в зоне отчуждения возле ЧАЭС, называемого красным лесом, уровень радиации превышает норму в 50 раз.