Украинским беженцам оформлено 56 государственных семейных пособий и 12 пособий по уходу за ребенком

По ее словам, VSAA начала регистрировать первые обращения граждан Украины с просьбой о выплате государственных пособий на ребенка 4 апреля. Всего в VSAA поступило 348 заявлений от гражданского населения Украины о назначении пособия по уходу за ребенком или государственного семейного пособия.

Первые гражданские лица Украины, которым оформлены государственные семейные пособия, получат его после 22 апреля, а первые выплаты пособия по уходу за ребенком начнутся 28 апреля. После этого выплаты за апрель и последующие месяцы будут производиться в соответствии с индивидуально установленной для каждого регулярной датой выплаты, пояснила Дайне.

VSAA сообщает, что с 4 апреля в Рижском центре поддержки жителей Украины на ул. Калькю, 1, можно получить информацию о праве на получение пособий VSAA и запросить их, так как на месте работают три специалиста агентства.

VSAA также напоминает, что для того, чтобы гражданин Украины мог получать государственное пособие на ребенка, родитель с ребенком должен проживать в Латвии, получить долгосрочную визу или разрешение на временное проживание и иметь счет в латвийском кредитном учреждении или Почтовой платежной системе (PNS).

Как уже сообщалось, 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины, начав обстреливать не только военные, но и гражданские объекты и вызвав потоки беженцев.