Вт, 12.04.2022
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского
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Экс-начальник Государственной полиции Кюзис рассказал о борьбе с опухолью

Интс Кюзис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Некоторое время назад бывший начальник Государственной полиции Интс Кюзис (59) признался, что в 2020 году у него была обнаружена опухоль. Сейчас Кюзис рассказал изданию Privātā Dzīve, как проходит борьба с тяжелым заболеванием. 

Кюзис рассказал, что вскоре после того, как в сентябре прошлого года он стал депутатом Рижской думы, он начал ощущать боль и дискомфорт. С рабочего места пришлось отправиться в больницу - врачи констатировали воспаление желчного пузыря.

"Это также отчетливо проявилось на моем лице - я пожелтел", - признался Кюзис, который перенес две сложные операции. К сожалению, за это время у него обнаружили опухоль поджелудочной железы. 

Теперь Кюзис рассказал изданию Privātā Dzīve, как чувствует себя сейчас. 

"Это те вещи, которые не пожелаю ни одному врагу. Я все еще в процессе. Она не отступает и не отступает, ее уже нельзя так легко прогнать. Уже год прохожу всевозможные курсы лечения. Я уверен, что у меня все получится, нужно только время", - с оптимизмом говорит Кюзис. 

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