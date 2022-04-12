Весенняя аллергия: какой препарат выбрать и помогут ли просто капли в нос. Самые частые вопросы
При аллергии на цветочную пыльцу нужно совсем немного - достаточно просто поставить в вазу веточки березы и пожалуйста - тут же чихание, кашель, слезы!
При аллергии на цветочную пыльцу нужно совсем немного - достаточно просто поставить в вазу веточки березы и пожалуйста - тут же чихание, кашель, слезы!
На наиболее часто задаваемые вопросы о весенней аллергии отвечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.
Простой вопрос: Какое лекарство от аллергии выбрать?
При выборе противоаллергических или антигистаминных препаратов следует учитывать, что некоторые препараты также могут вызывать и побочные эффекты. "Антигистаминные препараты первого поколения, содержащие активное вещество клемастин (тавегил) или хлоропирамина гидрохлорид (супрастин) по-прежнему пользуются спросом. Однако врачи и фармацевты не рекомендуют их в качестве первого выбора, поскольку эти препараты имеют выраженные побочные эффекты - сонливость, трудности с концентрацией внимания, сухость во рту. В день, когда из-за аллергии принимается любое лекарство из этой группы, следует помнить, что они воздействуют на клетки центральной нервной системы, поэтому не рекомендуется садиться за руль или заниматься работой, требующей концентрации внимания.
поскольку он не вызывает побочного эффекта в виде сонливости. В свою очередь, антигистаминные препараты второго поколения, активным веществом которых является цетиризин или лоратадин, не имеют таких побочных действий. Они намного безопаснее также и для повседневного использования", - отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня. Случается, что люди выбирают антигистаминные препараты первого поколения из-за более низкой цены, однако следует помнить, что в случае обострения антигистаминные препараты первого поколения аллергии следует принимать три раза в день, в то время как антигистаминные препараты второго поколения - только один раз в день, таким образом разница в цене уравнивается.
Целенаправленный вопрос: Если моя аллергия выражается только в виде насморка, могу ли я не пить таблетки, а пользоваться каплями в нос?
Если аллергия выражается в виде заложенного носа или насморка, чихания, пощипывания в носу, пригодится аэрозоль, содержащий активное вещество азеластин. Предлагаются также и глазные капли, содержащие азеластин. Эти капли рекомендуются применять, если аллергия вызывает слезотечение или покраснение глаз. Без рецепта также можно купить назальный аэрозоль, содержащий назальный кортикостероид (флутиказон). Его можно использовать продолжительно, поскольку он не имеет системных побочных эффектов, безопасен и обладает противовоспалительным действием. "Если ежегодно аллергия проявляется в виде насморка, в периоды, когда концентрация цветочной пыльцы в воздухе остается высокой, назальный спрей должен быть под рукой", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Вопрос в точку: Когда самое подходящее время, чтобы начать принимать лекарства от аллергии?
Время цветения растений различно, причем некоторые растения начинают цвести уже в конце зимы и ранней весной. "Например, ольха и лещина начинают цвести в уже феврале, марте. Зная, что ежегодно возникает аллергия на пыльцу этих растений, рекомендуется начинать принимать антигистаминные препараты как в виде аэрозоли, так и в виде таблеток, уже за две-три недели до начала сезона цветения. Почувствовав первые симптомы, не нужно медлить и ждать, когда жалобы станут еще более выраженными - смело можно начинать прием противоаллергических препаратов. Следует только помнить, что продолжительный профилактический прием антигистаминных препаратов не имеет смысла, поскольку они не лечат аллергию", - рекомендует фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Вопрос надежды: Что я могу сделать, чтобы полностью вылечить аллергию?
Аллергия - это нарушение работы иммунной системы, при котором иммунная система резко реагирует на аллерген, вызывая симптомы аллергии. Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня, отмечает: "Конечно, стоит подумать о том, чтобы укрепить иммунитет в целом, чтобы организм стал сильнее. Если иммунитет укрепится, возможно удастся добиться, чтобы весной аллергия проявлялась в легкой форме, и не сопровождалась различными, вызываемыми вирусами заболеваниями". Если аллергия протекает тяжело, можно начать иммунотерапию. Она проводится под наблюдением врача, пациент принимает медикаменты, содержащие аллергены в малых дозах, таким образом организм постепенно привыкает к ним до тех пор, пока иммунная система не перестанет реагировать симптомами на этот аллерген. Иммунотерапия длится 3-5 лет и является дорогой услугой.
Вопрос незнания: У меня только насморк, как и каждый год. Дайте что-нибудь от насморка!
Зачастую люди не задумываются о том, что у них есть аллергия, а думают, что каждый год весной просто болеют, потому что простужаются. "Если симптомы простуды повторяются из года в год в одно и то же время, все же стоит подумать об аллергии, проконсультироваться с врачом, сдать анализы на аллергены", - рекомендует фармацевт. Можно попробовать другой вариант - как только чувствуете, что нос заложен, глаза слезятся, можно выпить какую-нибудь таблетку антигистаминного препарата и понаблюдать, как меняется самочувствие. Если оно улучшается, скорее всего, эти симптомы связаны с повышенной чувствительностью организма к какому-нибудь аллергену.
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