Целенаправленный вопрос: Если моя аллергия выражается только в виде насморка, могу ли я не пить таблетки, а пользоваться каплями в нос?

Если аллергия выражается в виде заложенного носа или насморка, чихания, пощипывания в носу, пригодится аэрозоль, содержащий активное вещество азеластин. Предлагаются также и глазные капли, содержащие азеластин. Эти капли рекомендуются применять, если аллергия вызывает слезотечение или покраснение глаз. Без рецепта также можно купить назальный аэрозоль, содержащий назальный кортикостероид (флутиказон). Его можно использовать продолжительно, поскольку он не имеет системных побочных эффектов, безопасен и обладает противовоспалительным действием. "Если ежегодно аллергия проявляется в виде насморка, в периоды, когда концентрация цветочной пыльцы в воздухе остается высокой, назальный спрей должен быть под рукой", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Вопрос в точку: Когда самое подходящее время, чтобы начать принимать лекарства от аллергии?

Время цветения растений различно, причем некоторые растения начинают цвести уже в конце зимы и ранней весной. "Например, ольха и лещина начинают цвести в уже феврале, марте. Зная, что ежегодно возникает аллергия на пыльцу этих растений, рекомендуется начинать принимать антигистаминные препараты как в виде аэрозоли, так и в виде таблеток, уже за две-три недели до начала сезона цветения. Почувствовав первые симптомы, не нужно медлить и ждать, когда жалобы станут еще более выраженными - смело можно начинать прием противоаллергических препаратов. Следует только помнить, что продолжительный профилактический прием антигистаминных препаратов не имеет смысла, поскольку они не лечат аллергию", - рекомендует фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Вопрос надежды: Что я могу сделать, чтобы полностью вылечить аллергию?

Аллергия - это нарушение работы иммунной системы, при котором иммунная система резко реагирует на аллерген, вызывая симптомы аллергии. Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня, отмечает: "Конечно, стоит подумать о том, чтобы укрепить иммунитет в целом, чтобы организм стал сильнее. Если иммунитет укрепится, возможно удастся добиться, чтобы весной аллергия проявлялась в легкой форме, и не сопровождалась различными, вызываемыми вирусами заболеваниями". Если аллергия протекает тяжело, можно начать иммунотерапию. Она проводится под наблюдением врача, пациент принимает медикаменты, содержащие аллергены в малых дозах, таким образом организм постепенно привыкает к ним до тех пор, пока иммунная система не перестанет реагировать симптомами на этот аллерген. Иммунотерапия длится 3-5 лет и является дорогой услугой.

Вопрос незнания: У меня только насморк, как и каждый год. Дайте что-нибудь от насморка!