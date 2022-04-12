Школьное питание: что изменится в новом учебном году?

Минобразования не планирует дополнительного финансирования растущих расходов на питание школьников
Рига призывает увеличить госдотацию на питание школьников как минимум до 1 евро
Министерство образования и науки (IZM) не планирует выделять дополнительные средства для финансирования растущих расходов на питание школьников в этом году, выяснило LЕТА в IZM.
"Министерство оценило" инициативу Латвийского объединения предприятий общественного питания (ЛОПОП) и Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений (АПОПОУ), однако, учитывая ограниченность средств программы государственного бюджета "Дотация на обеспечение бесплатными обедами учащихся 1-4-х классов", дополнительных средств на эти цели в настоящее время не предусмотрено.
В IZM поясняют, что дальнейшие варианты поддержки будут рассмотрены в процессе подготовки бюджета на следующий год вместе с запросами на первоочередные меры всех министерств и других центральных государственных учреждений.
Как сообщалось, в связи с увеличением расходов на продукты питания и непродовольственные товары ЛОПОП и АПОПОУ призывают выделить дополнительное финансирование для беспрерывного обеспечения детей в образовательных учреждениях питанием, соответствующим нормам.
Дотация на школьный обед в размере 1,42 евро не менялась с 2014 года. В настоящее время 50% суммы субсидируется государством и 50% - муниципалитетом. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года прямые расходы на питание выросли более чем на 50%, указывают представители ЛОПОП.
В ассоциациях подчеркивают, что без дополнительного финансирования уже не будет возможности оказывать услуги общественного питания, соответствующие существующим требованиям в учебных заведениях.
Рига призывает правительство увеличить государственную дотацию на питание всех групп школьников как минимум до 1 евро
Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы направил правительству письмо с просьбой принять меры для обеспечения с начала нового учебного года в сентябре 2022 года качественного и соответствующего нормативным требованиям питания в образовательных учреждениях, сообщает Рижская дума.
Письмо также направлено Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству финансов, Министерству благосостояния и Министерству охраны среды и регионального развития.
В самоуправлении пояснили, что с учетом сложившейся ситуации планируется вынести вопрос об изменениях в предоставлении услуг общественного питания в рижских учебных заведениях на заседание комитета в четверг, 14 апреля.
Для рассмотрения данного вопроса планируется пригласить на заседание представителей организаций, предоставляющих услуги общественного питания, детско-родительских объединений, а также специалистов Минздрава, чтобы найти оптимальное решение для всех сторон.
Постановлением Кабинета министров о порядке расчета, распределения и использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на питание учащихся, установлено, что размер финансирования из государственного бюджета на одного учащегося 1-4-х классов в государственных учебных заведениях составляет 1,42 евро в день, а в частных и муниципальных учебных заведениях - 0,71 евро в день, а остальное покрывает местное самоуправление. Размер государственной целевой дотации на питание учащихся не пересматривался с 2014 года.
Рижское самоуправление сообщает, что уже в 2021/2022 учебном году, с возобновлением очного обучения, поставщики услуг общественного питания выражали обеспокоенность тем, что существующая плата за питание не покрывает роста цен на рабочую силу, товары и услуги, что создает риск для качественного и непрерывного выполнения договоров по предоставлению услуг общественного питания.
Принимая во внимание обстоятельства, связанные, в первую очередь, со стремительным ростом стоимости ресурсов, сложно выполнить первоначальные требования заключенных в рамках процедуры закупки договоров, поэтому Латвийское объединение предприятий общественного питания (ЛОПОП) и Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений (АПОПОУ) обратились в Рижское самоуправление с просьбой о повышении уже с апреля хотя бы на 0,30 евро платы за школьные обеды и не менее чем на 0,50 евро - платы за завтрак, обед и полдник в детских садах.
В качестве краткосрочного решения Рижская дума на заседании 30 марта приняла решение об изменении платы за услуги общественного питания в образовательных учреждениях Риги.
В муниципалитете пояснили, что в результате этих поправок в период с апреля по август 2022 года расходы бюджета самоуправления на общественное питание учащихся увеличатся на 877 512 евро.
Чтобы обеспечить Рижское самоуправление стабильным финансированием, необходимым для выполнения функции по обеспечению питанием учащихся, думский комитет просит правительство рассмотреть проект доклада, в котором будут учтены данные статистики цен на рабочую силу, товары и услуги за этот год, и признать необходимость предоставления субсидий из государственного бюджета на выполнение указанной функции в размере не менее 1 евро для всех групп учащихся.
Также комитет просит внести изменения в требования нормативных актов, которые чрезмерно повышают стоимость услуг по организации питания учащихся и создают препятствия для внедрения качественной модели организации питания.
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