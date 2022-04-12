Школьное питание: что изменится в новом учебном году?

Рига призывает правительство увеличить государственную дотацию на питание всех групп школьников как минимум до 1 евро

Школьная столовая ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы направил правительству письмо с просьбой принять меры для обеспечения с начала нового учебного года в сентябре 2022 года качественного и соответствующего нормативным требованиям питания в образовательных учреждениях, сообщает Рижская дума.

Письмо также направлено Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству финансов, Министерству благосостояния и Министерству охраны среды и регионального развития.

В самоуправлении пояснили, что с учетом сложившейся ситуации планируется вынести вопрос об изменениях в предоставлении услуг общественного питания в рижских учебных заведениях на заседание комитета в четверг, 14 апреля.

Для рассмотрения данного вопроса планируется пригласить на заседание представителей организаций, предоставляющих услуги общественного питания, детско-родительских объединений, а также специалистов Минздрава, чтобы найти оптимальное решение для всех сторон.

Постановлением Кабинета министров о порядке расчета, распределения и использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на питание учащихся, установлено, что размер финансирования из государственного бюджета на одного учащегося 1-4-х классов в государственных учебных заведениях составляет 1,42 евро в день, а в частных и муниципальных учебных заведениях - 0,71 евро в день, а остальное покрывает местное самоуправление. Размер государственной целевой дотации на питание учащихся не пересматривался с 2014 года.

Рижское самоуправление сообщает, что уже в 2021/2022 учебном году, с возобновлением очного обучения, поставщики услуг общественного питания выражали обеспокоенность тем, что существующая плата за питание не покрывает роста цен на рабочую силу, товары и услуги, что создает риск для качественного и непрерывного выполнения договоров по предоставлению услуг общественного питания.

Принимая во внимание обстоятельства, связанные, в первую очередь, со стремительным ростом стоимости ресурсов, сложно выполнить первоначальные требования заключенных в рамках процедуры закупки договоров, поэтому Латвийское объединение предприятий общественного питания (ЛОПОП) и Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений (АПОПОУ) обратились в Рижское самоуправление с просьбой о повышении уже с апреля хотя бы на 0,30 евро платы за школьные обеды и не менее чем на 0,50 евро - платы за завтрак, обед и полдник в детских садах.

В качестве краткосрочного решения Рижская дума на заседании 30 марта приняла решение об изменении платы за услуги общественного питания в образовательных учреждениях Риги.

В муниципалитете пояснили, что в результате этих поправок в период с апреля по август 2022 года расходы бюджета самоуправления на общественное питание учащихся увеличатся на 877 512 евро.

Чтобы обеспечить Рижское самоуправление стабильным финансированием, необходимым для выполнения функции по обеспечению питанием учащихся, думский комитет просит правительство рассмотреть проект доклада, в котором будут учтены данные статистики цен на рабочую силу, товары и услуги за этот год, и признать необходимость предоставления субсидий из государственного бюджета на выполнение указанной функции в размере не менее 1 евро для всех групп учащихся.

Также комитет просит внести изменения в требования нормативных актов, которые чрезмерно повышают стоимость услуг по организации питания учащихся и создают препятствия для внедрения качественной модели организации питания.