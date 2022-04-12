Вт, 12.04.2022
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Пытался сорвать флаг Украины со здания Кабмина: Госполиция задержала мужчину

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Госполиция задержала мужчину у здания правительства за повреждение украинского флага.

Вечером 26 марта в рижский центральный полицейский участок поступила информация о мужчине, который пытается сорвать большой украинский флаг, прикрепленный к фасаду Кабинета министров.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

31 марта в Риге был задержан мужчина 1991 года рождения, который в ходе расследования был признан подозреваемым в уголовном деянии.

Объясняя мотивы произошедшего, мужчина упомянул, что действовал в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении лица назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. За свой проступок задержанный может быть наказан лишением свободы на срок до двух лет, общественными работами или штрафом.

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