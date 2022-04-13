Почему Россия потеряла в войне с Украиной так много танков?

Великобритания отправила Украине не менее 3600 противотанковых систем нового поколения NLAW, которые также сконструированы так, чтобы подрываться над относительно слабо защищенной сверху танковой башней.

ФОТО: BBC

"Джавелин" и NLAW - это очень мощное оружие, - говорит эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнолдс. - Без этой убойной силы ситуация в Украине была бы совсем иной".

Кроме того, США поставляют в Украину 100 противотанковых беспилотников.

Эти аппараты, именуемые "дронами-камикадзе", могут быть задействованы за многие километры от оператора. Они зависают над танком и падают на него сверху, уничтожая с помощью встроенной в них боеголовки.

В чем недостатки российской военной тактики?

Сегодня российская армия предпочитает действовать на уровне так называемых батальонных тактических групп (БТГ), которые являются подразделениями, имеющими все силы и средства для самостоятельного выполнения поставленной боевой задачи, в составе которых есть танки, артиллерия и пехота.

Точный состав этих подразделений может варьироваться. Они снабжены танками и бронемашинами, однако в них сравнительно мало стрелков.

"Дело в том, что Россия испытывает нехватку солдат, а БТГ позволяют создать боеспособное подразделение, обладающее сильным ударом," - говорит профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен. - Они предназначены для быстрых атакующих ударов с применением большой огневой мощи. Однако у них слабое пехотное сопровождение, которое не может защитить их и отвести удар в случае нападения на бронеколонну. Так что российская армия в этом смысле напоминает боксера, обладающего отличным правым хуком и "стеклянной челюстью".

Танк наименее защищен от удара сверху, именно эту особенность используют современные противотанковые системы ФОТО: Getty Images

По словам профессора O'Брайена, отсутствие у российской армии воздушной разведки привело к тому, что украинские войска легко устраивали засады на российские танковые колонны.

"В начале конфликта Россия не смогла добиться полного превосходства в воздухе, поэтому они не могли вести воздушную разведку и отмечать передвижения украинских войск, - говорит эксперт. - А это значит, что украинские войска могли занимать выгодные огневые позиции для засад и нанести российской армии большой ущерб".

Хорошо ли обучены российские танкисты?

По данным Oryx, половина потерь российских танков приходится не на подбитые или поврежденные противником, а на захваченные в плен или брошенные машины.

Эксперты списывают это на промахи с обеспечением и некомпетентность российских солдат.

"Мы видели фото российских танков, которые буксируют тракторами украинские фермеры, - отмечает профессор O'Брайен. - Некоторые из этих танков были брошены просто потому, что у них кончилось горючее. Это прокол с обеспечением. Другие застряли в весенней грязи, потому что командование просчиталось со сроками наступления".

Такие картины стали привычными в Украине: трактора тянут на буксире российскую военную технику ФОТО: BBC

"Российские сухопутные части комплектуются в большой степени из призывников, а это боевая сила низкого или среднего качества", - поясняет Ник Рейнолдс.

"Многие танки были брошены из-за того, что водители не справились с управлением. Некоторые съехали с мостов, другие попали в канавы, и у них слетели гусеницы. Войскам недостает умения обращаться с техникой. Но часто солдаты просто бросают технику и бегут. Так что желание воевать тоже отсутствует".

Украинские власти вынуждены были даже выпустить инструкции о том, как гражданам следует сдавать покинутую военную технику.