Пт, 6.05.2022
Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

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Фото и видео ⟩ Хирурги вытащили пулю из бьющегося сердца украинского военного

Работа хирургов. Иллюстративное фото ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

В клинической больнице Феофания в Украине проведена сложная операция по спасению жизни - медики достали пулю из бьющегося сердца украинского солдата, сообщил в Facebook белорусский врач госпиталя Максим Павловский.

На фотографиях и видео, опубликованных доктором, видно, что сердце солдата билось, когда медики осторожно извлекали пулю.

ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

Солдат Владимир был тяжело ранен в боях с российскими войсками.

ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

На опубликованной позже записи солдат находится рядом с медиками, спасшими ему жизнь. Сообщается, что после операции он хочет продолжить борьбу с российской армией.

Видео: Хирурги извлекают пулю из бьющегося сердца украинского военнослужащего

Видео: Разговор с украинским военным после операции

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