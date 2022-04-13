Фото и видео ⟩ Хирурги вытащили пулю из бьющегося сердца украинского военного

В клинической больнице Феофания в Украине проведена сложная операция по спасению жизни - медики достали пулю из бьющегося сердца украинского солдата, сообщил в Facebook белорусский врач госпиталя Максим Павловский.
На фотографиях и видео, опубликованных доктором, видно, что сердце солдата билось, когда медики осторожно извлекали пулю.
Солдат Владимир был тяжело ранен в боях с российскими войсками.
На опубликованной позже записи солдат находится рядом с медиками, спасшими ему жизнь. Сообщается, что после операции он хочет продолжить борьбу с российской армией.
Видео: Хирурги извлекают пулю из бьющегося сердца украинского военнослужащего