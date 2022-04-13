Фото и видео ⟩ Хирурги вытащили пулю из бьющегося сердца украинского военного

На фотографиях и видео, опубликованных доктором, видно, что сердце солдата билось, когда медики осторожно извлекали пулю.

ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

Солдат Владимир был тяжело ранен в боях с российскими войсками.

ФОТО: Максим Павловский/Facebook.com

На опубликованной позже записи солдат находится рядом с медиками, спасшими ему жизнь. Сообщается, что после операции он хочет продолжить борьбу с российской армией.

Видео: Хирурги извлекают пулю из бьющегося сердца украинского военнослужащего

Видео: Разговор с украинским военным после операции