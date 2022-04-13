"Евросоюз как танкер, а Латвия как катер": Кариньш о санкциях против РФ и отключении от единой электросети

Видео: Эфир TVNET с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем на латышском языке

О санкциях против России:

"Пару лет назад, говоря о России [в Европарламенте], другой коллега сказал, что "у вас, Кришьянис, уже есть свое особое мнение о России" и что "у вас, латышей, особая история и восприятие",

но теперь коллеги признают, что не прислушаться к странам Балтии было ошибкой", - сказал Кариньш.

Комментируя темпы введения санкций против России, премьер-министр сказал, что это может показаться медленным, но вопрос должен "выйти из пузыря своей страны".

"Когда разразилась война, в тот же вечер было созвано заседание Европейского совета, на котором его члены не могли договориться о том, вводить ли санкции лично против Путина и/или Лаврова. (...) А теперь посмотрим, где мы находимся сегодня. Через семь недель 450-миллионный союз вот-вот изменит свою позицию.

Что касается скорости принятия решений, то можно сказать, что Евросоюз как танкер, а мы, Латвия, как катер", - резюмировал премьер.

Об отключении от единой электросети с Россией и Беларусью

Политически Латвия уже сегодня готова отключиться от единой электросети с Россией и Беларусью, но существуют препятствующие этому физические ограничения, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, в настоящее время делается все, чтобы ускорить процесс десинхронизации с российско-белорусской электросетью, но такое решение требует второго интерконнектора между Польшей и Литвой, который находится в стадии строительства.

Премьер-министр также заявил, что в будущем Латвия также планирует постепенно снижать долю электроэнергии, производимой с использованием природного газа, что будет способствовать как более надежному энергоснабжению, так и снижению цен.

Как уже сообщалось, Латвия создаст резерв природного газа объемом 2 тераватт-часа (ТВтч) для снижения риска десинхронизации системы электроснабжения, сообщил во вторник после заседания правительства министр экономики Янис Витенбергс.

Витенбергс также указал, что природный газ не будет закупаться у России. Газ планируется хранить в Инчукалнском подземном газохранилище.

Подробнее о мнении премьер-министра об эффективности санкций, укреплении латвийского информационного пространства, энергетической безопасности Латвии и стран Балтии, возможностях диверсификации рынка газа и по другим вопросам - в записи программы!