Пароль "Паляниця". Что происходит с русским языком в Украине

"О намерении в ближайшем будущем перейти исключительно на украинский заявляют около трети русскоязычных украинцев и около двух третей двуязычных граждан страны", - обращает внимание Антипович.

#язабула

Уже сейчас эти тренды можно заметить в соцсетях. Десятки если не сотни пользователей "Тиктока" и "Инстаграма", до этого времени публиковавших контент на русском, перешли на украинский. В "Тиктоке" даже появился специальный хештег "язабула" (я забыла): им перешедшие на украинский пользователи соцсети отвечают на вопросы комментаторов, мол, как же так, ты всю жизнь говорила по-русски.

С началом войны перевела свои соцсети на украинский одесская психолог Анастасия Алексеенко.

"На самом деле я считаю, что у меня два родных языка, и украинский, и русский. Но для меня важно, чтобы человек, который меня читает, особенно сейчас, сразу понимал, кто я и что я транслирую. Сейчас я транслирую безусловную поддержку своего государства", - говорит она.

Во время победной для себя президентской кампании Владимир Зеленский обещал подробнее присмотреться к языковым законам, принятых во время президентства Петра Порошенко, уже после победы. На деле - политика мягкой украинизации в Украине продолжалась и после смены власти ФОТО: Getty Images

После этого перехода от одного из телеграм-каналов, которые ведет Анастасия, отписались около тысячи человек из шести тысяч его подписчиков.

О полном переходе на украинский для Анастасии речи не идет: она продолжит общаться по-русски с родителями и готовится к тому, что будет предоставлять психологическую помощь беженцам из восточноукраинских регионов, в которых сейчас продолжаются боевые действия.

"А пока - я удалила русскую раскладку из своего ноутбука. У меня макбук, и там эти флажки языков. Я поняла, что меня тупо раздражает этот "аквафреш". Остались только английская и украинская. Теперь, чтобы напечатать русские буквы, мне нужно нажимать дополнительные клавиши, неудобно. Но пусть лучше будет так", - улыбается она.

Алена Жук, 33 года, иллюстратор, тату-мастер, Киев, сейчас - вынужденная эмиграция в Германию:

Я была русскоязычной с рождения. Моя мама из России, папа из Украины, но из русскоязычной семьи.

Когда я пошла в первый класс, украинского я не знала вообще. Для меня это был абсолютно иностранный язык, я не понимала, что мне говорила учительница. Но я как-то очень быстро адаптировалась и потом все время была отличницей. Потом я поступила в вуз, где рабочими языками были украинский и английский, но в быту все равно оставалась русскоязычной.