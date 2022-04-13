ГРУ: Российское руководство приказало уничтожать доказательства преступлений в Украине

После того, как миру открылись совершенные российской армией зверства в Буче Киевской области и других местах в округе, оккупанты начали использовать мобильные крематории, сообщила разведка.
Данные украинских разведчиков свидетельствуют, что в Мариуполе, который находится в блокаде уже полтора месяца, зафиксированы 13 мобильных крематориев, которые используют для очистки улиц от трупов убитых мирных жителей.
В фильтрационных лагерях российская сторона пытается установить всех возможных свидетелей этих зверств и уничтожить их.
Уже многократно ГРУ фиксировало использование мобильных крематориев и в Черниговской области. Есть факты их использования в Новоайдаре Луганской области.
Также констатировано, что мобильные крематории используются и для сжигания погибших российских военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери армии в ходе войны и не выплачивать компенсации семьям павших солдат.
В свою очередь Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что мобильные крематории не поставлялись в Украину для кремации российских солдат.
Украинская сторона настаивает на том, что действия российской армии соответствуют геноциду, определенному в Конвенции о недопустимости геноцида и наказании за него и Римском статуте Международного уголовного суда.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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