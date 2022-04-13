ГРУ: Российское руководство приказало уничтожать доказательства преступлений в Украине

После того, как миру открылись совершенные российской армией зверства в Буче Киевской области и других местах в округе, оккупанты начали использовать мобильные крематории, сообщила разведка.

Данные украинских разведчиков свидетельствуют, что в Мариуполе, который находится в блокаде уже полтора месяца, зафиксированы 13 мобильных крематориев, которые используют для очистки улиц от трупов убитых мирных жителей.

В фильтрационных лагерях российская сторона пытается установить всех возможных свидетелей этих зверств и уничтожить их.

Уже многократно ГРУ фиксировало использование мобильных крематориев и в Черниговской области. Есть факты их использования в Новоайдаре Луганской области.

Галерея: Война в Украине

Также констатировано, что мобильные крематории используются и для сжигания погибших российских военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери армии в ходе войны и не выплачивать компенсации семьям павших солдат.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что мобильные крематории не поставлялись в Украину для кремации российских солдат.

Украинская сторона настаивает на том, что действия российской армии соответствуют геноциду, определенному в Конвенции о недопустимости геноцида и наказании за него и Римском статуте Международного уголовного суда.

Галерея: Война в Украине

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.