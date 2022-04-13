Ср, 13.04.2022
Свидетельства приводят к мысли, что русские действуют безрассудно, а иногда и садистски, отчасти из мести The New York Times
The New York Times

ГРУ: Российское руководство приказало уничтожать доказательства преступлений в Украине

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская армия по приказу руководства при помощи мобильных крематориев уничтожает все доказательства совершенных в Украине преступлений, свидетельствует информация Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Украины.

После того, как миру открылись совершенные российской армией зверства в Буче Киевской области и других местах в округе, оккупанты начали использовать мобильные крематории, сообщила разведка.

Данные украинских разведчиков свидетельствуют, что в Мариуполе, который находится в блокаде уже полтора месяца, зафиксированы 13 мобильных крематориев, которые используют для очистки улиц от трупов убитых мирных жителей.

В фильтрационных лагерях российская сторона пытается установить всех возможных свидетелей этих зверств и уничтожить их.

Уже многократно ГРУ фиксировало использование мобильных крематориев и в Черниговской области. Есть факты их использования в Новоайдаре Луганской области.

Галерея: Война в Украине

Также констатировано, что мобильные крематории используются и для сжигания погибших российских военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери армии в ходе войны и не выплачивать компенсации семьям павших солдат.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что мобильные крематории не поставлялись в Украину для кремации российских солдат.

Украинская сторона настаивает на том, что действия российской армии соответствуют геноциду, определенному в Конвенции о недопустимости геноцида и наказании за него и Римском статуте Международного уголовного суда.

Галерея: Война в Украине

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back