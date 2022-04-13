Гражданства Кипра лишен 21 россиянин; среди них - четверо олигархов

Среди этих людей четверо так называемых олигархов, включенных в санкционный список ЕС. Считается, что у них близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Гражданства Кипра лишены также их женщины и дети.

Эти четверо олигархов получили гражданство Кипра в период с 2013 по 2019 годы, сообщает Phileleftheros.

Чтобы получить кипрский паспорт, который позволяет свободно перемещаться по ЕС, необходимо было инвестировать в Кипр минимум 2,5 миллиона евро.

Евросоюз выступил против выдачи так называемых золотых паспортов, которую практиковали некоторые страны блока. Еврокомиссия считает, что такая практика создает риски безопасности, а также увеличивает риски отмывки денег, коррупции и неуплаты налогов.

На Кипре эта практика была остановлена в ноябре 2020 года.