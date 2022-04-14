"Российские военные убили моего мужа, а меня изнасиловали"

Из-за непрекращающихся боев отвезти мужа в больницу не получилось, и через два дня он умер от полученного ранения.

Рассказывая свою историю, Анна почти непрерывно плачет. Особенно сильно - когда показывает место, где похоронила мужа. Пока вместо памятника или надгробия в изголовье могилы, вырытой самостоятельно, при помощи тех же соседей, - простой деревянный крест.

По словам Анны, с ней поддерживают связь сотрудники местной больницы, оказывая психологическую поддержку.

Мужа Анна похоронила в саду ФОТО: BBC

Военные, спасшие Анну от насильника, сами несколько дней прожили в ее доме. Взяв ее на мушку, требовали отдать им вещи убитого мужа.

Вели себя странно, словно были пьяные, вспоминает она, а когда ушли, Анна нашла и возможное объяснение, наткнувшись на оставленные мужчинами димедрол, клей и... женскую виагру. "Они на наркотиках сидят, - уверена женщина. - Большинство из этих людей - убийцы, насильники и мародеры. Нормальных там мало".

Уже после встречи с Анной мы услышали еще одну жуткую историю. По словам соседей, перед тем как изнасиловать Анну, тот же боец изнасиловал и убил еще одну женщину, лет примерно 40, жившую в одном из соседних домов.

Как рассказывают соседи, женщину вывели из дома и заперли в соседнем, стоявшем пустым, поскольку в начале войны его жители успели эвакуироваться.

Спальня, красиво оформленная комната, оклеенная богатыми обоями, - теперь место преступления. На матрасе и одеяле - большие пятна крови. В углу зеркало с надписью губной помадой, из которой можно узнать, где похоронена жертва.

На зеркале написано: "Замучена неизвестными людьми, похоронена российскими военными" ФОТО: BBC

Другая соседка, по имени Оксана, говорит, что надпись оставили другие бойцы - тоже из числа российских военных. Они нашли женщину уже мертвой и похоронили ее тело.

"[Эти военные] сказали мне, что ее изнасиловали и то ли перерезали горло, то ли закололи - умерла она от потери крови. Много было крови, говорят", - вспоминает Оксана.

Могилу вырыли в саду ее дома. На следующий день после того, как мы там побывали, полиция извлекла останки погибшей, чтобы провести экспертизу. Одежды на теле не было, поперек горла шел длинный глубокий разрез.

Глава Киевской региональной милиции Андрей Небытов рассказал еще об одном случае, который расследуют его сотрудники. На окраине села, расположенного примерно в 50 км к западу от Киева, жила семья из трех человек: супружеская пара лет тридцати пяти с маленьким ребенком.