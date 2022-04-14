В порту Вентспилса остаются 40 000 тонн аммиака. Из-за санкций безопасность города оказалась под угрозой

Жителям города остается надеяться, что государственные надзорные органы хотя бы накануне Пасхи дадут четкий ответ, не придется ли горожанам после праздников готовиться к эвакуации.

В Вентспилсе в двух резервуарах Ventamonjaks хранится почти 40 тысяч тонн сжиженного аммиака. Пока у компании был доступ к средствам, которые сейчас заморожены на банковских счетах, соблюдались все необходимые правила хранения опасных грузов и исключалась любая опасность для населения, так как у Ventamonjaks было достаточно средств, чтобы платить SIA VK Terminal Services за хранение аммиака.

Проблемы Ventamonjaks и Riga Fertilizer terminal начались с российской агрессии в Украине и последовавших за ней санкций ЕС, так как реальным бенефициаром этих латвийских компаний является попавший под санкции российский миллиардер Дмитрий Мазепин.

Тревогу из-за ситуации с аммиаком начала бить Вентспилсская дума, которая сообщила правительству, что Ventamonjaks не может производить никакие платежи. Следовательно, у VK Terminal Services к 22 апреля кончатся деньги. Если VK Terminal Services останется без пропана и электричества, обеспечить безопасное хранение аммиака будет невозможно.