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В порту Вентспилса остаются 40 000 тонн аммиака. Из-за санкций безопасность города оказалась под угрозой

Вентспилсский порт ФОТО: SCANPIX

Сегодня, 14 апреля, руководство находящегося под санкциями предприятия Ventamonjaks должно представить доказательства того, что может обеспечить безопасное дальнейшее хранение аммиака на принадлежащем компании терминале Вентспилсского свободного порта, передает Latvijas avīze.

Жителям города остается надеяться, что государственные надзорные органы хотя бы накануне Пасхи дадут четкий ответ, не придется ли горожанам после праздников готовиться к эвакуации.

В Вентспилсе в двух резервуарах Ventamonjaks хранится почти 40 тысяч тонн сжиженного аммиака. Пока у компании был доступ к средствам, которые сейчас заморожены на банковских счетах, соблюдались все необходимые правила хранения опасных грузов и исключалась любая опасность для населения, так как у Ventamonjaks было достаточно средств, чтобы платить SIA VK Terminal Services за хранение аммиака.

Проблемы Ventamonjaks и Riga Fertilizer terminal начались с российской агрессии в Украине и последовавших за ней санкций ЕС, так как реальным бенефициаром этих латвийских компаний является попавший под санкции российский миллиардер Дмитрий Мазепин.

Тревогу из-за ситуации с аммиаком начала бить Вентспилсская дума, которая сообщила правительству, что Ventamonjaks не может производить никакие платежи. Следовательно, у VK Terminal Services к 22 апреля кончатся деньги. Если VK Terminal Services останется без пропана и электричества, обеспечить безопасное хранение аммиака будет невозможно.

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