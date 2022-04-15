Весенний поход с семьей: игра для поиска первых вестников весны в латвийских лесах

Камень. Камни можно найти где угодно - и в лесу, и городе. Они бывают белые и цветные, круглые и неровные, с отверстиями и без, большие и маленькие. Дайте игрокам задание найти в лесу камушек самой интересной формы (например, с дырочками или в форме сердечка) или самого необычного цвета (или даже всех цветов радуги), а в конце прогулки сравните, у кого что получилось.

Весенние цветы. Первые весенние цветы - подснежники, белоцветники и печеночницы - уже с любопытством выглядывают наружу, а скоро в лесу можно будет найти белые и желтые ветреницы, лесные тюльпаны, мать-и-мачеху, хохлатку и первоцвет. Соберите в лесу столько разных цветков, сколько удастся найти - чем больше, тем лучше! А дома при помощи справочника или интернета можно будет определить, какие цветы ранней весны вы встретили на прогулке.

Ветка хвойного дерева. Вам обязательно должно попасться хоть одно хвойное дерево (сосна, ель или можжевельник). Не стоит сразу пытаться отломать ветку с дерева; сначала проверьте, нет ли уже отломанных веток неподалеку на земле. Для этого пункта игры также можно просто собрать хвою. Если вы все же хотите заполучить свежую веточку, отрежьте ее секатором или кусачками как можно ближе к стволу, чтобы не повредить дереву.

Древесные грибы. На деревьях растут очень интересные и фотогеничные грибы. В Латвии выявлено около 150 видов древесных грибов. Возможно, какой-нибудь из них вы увидите на дереве.

Шишка..., как и яблоко от яблони, и шишка далеко от дерева не падает, так что вы сможете найти шишки рядом с сосной или елью. Обратите внимание - еловые шишки вытянутой формы, а сосновые скорее круглые. В это время года в лесу можно найти и ольховые шишки, растущие гроздьями. Они выглядят, как шишки, но на самом деле такими не являются, потому что с точки зрения ботаники настоящие шишки растут только на хвойных деревьях, а ольха - лиственное дерево.

Молодые травинки. Молодые травинки можно найти в лесу в любое время года, но весной их больше всего - прорастать начинают и сныть, и черемша, и крапива, и одуванчики, и щавель. Все эти зеленые предвестники весны прекрасно годятся в пищу. Из черемши можно приготовить вкуснейшее песто, из крапивы - витаминный суп-пюре, а молодые листочки одуванчика можно покрошить в салат или омлет. Крапиву собирайте в перчатках, чтобы не обжечь пальцы!