Фото до и после ⟩ Ремонт комнаты подростка: дизайн, который будет актуален еще много лет

Сделать комнату визуально больше

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"Эта комната была довольно маленькой; благодаря белому цвету она будет казаться просторнее. Кроме того, если стены комнаты белые, а интерьер выполнен в монохромной цветовой гамме, легко обновить обстановку в любой момент и тем самым изменить настроение в комнате. Просто меняйте или добавляйте новые декоры в других цветах, особенно при смене сезонов", - советует дизайнер интерьера от IKEA Агита Бриеде.

Дизайнер интерьера делится еще одним советом, как сделать маленькое помещение больше с помощью зеркал на стене. Большое зеркало, если оно расположено прямо напротив входной двери, придает комнате дополнительную глубину. Дизайнер сделал одно большое зеркало, сложив вместе несколько маленьких зеркал размером 30х30 см и приклеив их на плиту МДФ. Каждый может создать свое уникальное зеркало, соответствующее потребностям, размеру и даже форме помещения. Зеркала можно также просто наклеить на стену с помощью двустороннего скотча.

Функциональное и практичное расположение мебели

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Главная проблема, которую заметила дизайнер Бриеде, обустраивая комнату девочки, - это отсутствие функциональной и практичной расстановки мебели в комнате. Каждый предмет мебели казался слишком маленьким для юной леди. Дизайнер также напоминает, что любая мебель, полка или предмет интерьера должны обосновать свою пригодность для конкретного помещения.

"Комната имела вытянутую прямоугольную форму, поэтому я разделила ее на две зоны - активную, где находится стол для учебы и шкаф, и зону, предназначенную для отдыха и сна. В условиях небольшого пространства было выбрано красивое и удобное кресло, которое будет служить как для учебы, так и для небольшой зоны отдыха. В небольших помещениях стены должны быть использованы по максимуму. Вдоль стен я рекомендую использовать как функциональные, так и декоративные элементы интерьера: дополнительные полки, настенные светильники или зеркало", - рассказывает Бриеде. Она отмечает, что еще одно решение, очень полезное для школьниц, - это подставка для ноутбука, которую можно использовать для учебы или просмотра фильмов в кровати.

Удобное решение для одежды и хранения

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Чтобы поддерживать порядок в комнате, необходимо выбрать наиболее подходящие решения для хранения личных вещей подростка. Дизайнер интерьера говорит, что люди часто выбирают более маленькую мебель или комоды, думая, что в противном случае они столкнутся с нехваткой места в комнате. Однако частым следствием такого решения является отсутствие места для хранения: при недостатке места различные предметы скапливаются на поверхностях и комната выглядит загроможденной и беспорядочной.

"Не стоит бояться одной большой мебели в маленьком пространстве больше, чем нескольких маленьких. В итоге это будет выглядеть более аккуратно. Вы можете выбрать различные модульные системы хранения, которые могут быть созданы в соответствии с индивидуальными потребностями. В комнате Даниэлы мы создали монолитную комбинацию мебели на одной из стен, спланировав новое место для учебы и разместив письменный стол между стеллажами. Это решение обеспечивает достаточно места для хранения одежды и других вещей. Всегда пользуйтесь высотой помещения. Таким образом, вы сможете хранить редко используемые или сезонные вещи на верхних полках вашего шкафа", - советует Бриеде.