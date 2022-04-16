"Эту империю ждет распад. Неизбежно". О настоящем и будущем России

Лично для Кузахметова 24 февраля стало порогом. "Вот казалось бы, мне, петербуржцу, с детства внушали - только не война, только не война. Сколько людей умерло, нечего было есть. Лишь бы никакого катаклизма не прошло. И в моем родном городе, одноклассники, родственники, соседи, знакомые [говорят]: "Так давно нам надо было эту Украину разбомбить". У меня шок. Личный шок. Казалось бы, сейчас уже пора выходить протестовать, но ничего подобного, не просто поддержка, а именно с улыбкой, восторгом", - изумлен историк. В то же время он отметил, что, несмотря на восхищение "спецоперацией", в военкомат россияне не поспешили.

Продолжая тему, ​Ксения Ларина вспомнила знаменитую картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия": "Если вы помните - в центре красная "Великая прекрасная Россия", а дальше территории, на которых написано: хохлы, пидарасы, чуркистан, чурки, обезьяны косоглазые". Вот все, что нужно знать про общественно-коллективно бессознательное. К сожалению, оно всегда такое было.

Другое дело, что тот, кто приходит к власти, тот, кто "отвечает за базар", что называется, он либо культивирует эти настроения, поскольку сам такой же внутри, либо, наоборот, старается приучить людей не сморкаться в занавески, уважать друг друга, не плевать себе под ноги, быть человеком цивилизованным.

Что называется - уважать общечеловеческие ценности, которые во всем мире одинаковые.

И, мне кажется, что абсолютно ложная посылка, которой пользуется власть, с этой посылкой они и пришли к власти, что общечеловеческие ценности - "западная фигня и лицемерие", а мы искренние и честные. Там у них Содом и Гоммора, мальчики и девочки одного пола, и всю эту пургу, которую на заре 90-х годов несли так называемые "красно-коричневые", сторонницы духовной России, дугинцы, прохановцы и прочая нечисть. Сейчас это стало легальной государственной идеологией. По конституции идеология запрещена, но, мы то знаем, что пропаганда [исходит] из Кремля, во всех речах, исторических статьях. И статья, которую Владимир Путин написал о том, что Украина - это страна имени Ленина, что это придуманное государство, что нет такой [украинской] нации, многие резюмировали, что это "окончательное решение украинского вопроса". Вот к чему мы пришли за эти годы.

Другой вопрос, что все это легло на благодатную почву. Почему-то наш народ очень падок на такие прелестные речи.

У него [народа] туалет на улице; у него нет горячей воды, он ее греет. У него нет ни жрать, ни пить; зарплата три копейки, про пенсии уже не говорю. Все покосилось, ни дорог, ничего. При этом говорят, что "мы великие, не то что вы".

Сколько можно на этом продержаться? Долго, долго. Вот, 70 лет держались".

Почему россияне не выступают против власти