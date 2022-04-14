Видео ⟩ Возле Каменного моста машина въехала в Даугаву

На месте работали спасательные службы.

Как рассказал TVNET очевидец, автомобиль был припаркован перпендикулярно Даугаве и, возможно, не был затянут ручник. Машина покатилась и упала в Даугаву.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в 18:57 поступил вызов на улицу Грециниеку в Риге, где, по предварительной информации, автомобиль въехал в реку. Примерное местонахождение автомобиля в настоящее время устанавливается. Водолазы муниципальной полиции продолжают работу.

В службе отмечают, что в настоящее время нет достоверной информации о том, участвовала ли машина в дорожном движении или была припаркована перед въездом в Даугаву, поэтому неизвестно, были в ней люди или нет.

В 21:40 в VUGD сообщили, что водолазы прекратили работу на месте происшествия и поисковые работы будут продолжены завтра.

Галерея: Возле Каменного моста машина въехала в Даугаву