Видео ⟩ Возле Каменного моста машина въехала в Даугаву

Видео ⟩ Возле Каменного моста машина въехала в ДаугавуДополнено в 21:40
В четверг вечером, 14 апреля, машина въехала в Даугаву у Каменного моста, сообщает TVNET.
В четверг вечером, 14 апреля, машина въехала в Даугаву у Каменного моста, сообщает TVNET.
На месте работали спасательные службы.
Как рассказал TVNET очевидец, автомобиль был припаркован перпендикулярно Даугаве и, возможно, не был затянут ручник. Машина покатилась и упала в Даугаву.
Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в 18:57 поступил вызов на улицу Грециниеку в Риге, где, по предварительной информации, автомобиль въехал в реку. Примерное местонахождение автомобиля в настоящее время устанавливается. Водолазы муниципальной полиции продолжают работу.
В службе отмечают, что в настоящее время нет достоверной информации о том, участвовала ли машина в дорожном движении или была припаркована перед въездом в Даугаву, поэтому неизвестно, были в ней люди или нет.
В 21:40 в VUGD сообщили, что водолазы прекратили работу на месте происшествия и поисковые работы будут продолжены завтра.
Галерея: Возле Каменного моста машина въехала в Даугаву
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